636 millioner til idretten fra Rajas andre krisepakke

Idrettsaktører fikk til sammen kompensert tapte inntekter på i overkant av 636 millioner kroner fra kulturminister Abid Rajas andre krisepakke.

Det viser ferske tall fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som har administrert ordningen.

Torsdag ble de siste utbetalingene fra krisepakke nummer to gjennomført. Totalt har nærmere 26.000 arrangementer og annen aktivitet i idretten og frivilligheten fått støtte.

Krisepakken har kompensert bortfall av inntekter i perioden 12. mars til 31. august. Totalt er det betalt ut nesten 1,1 milliarder kroner, og langt over halvparten har altså gått til idretten.

– Vi har betalt ut i puljer etter hvert som søknadene kom inn, for at frivilligheten skulle få hjelp så fort som mulig, sier Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Brann på topp

Det største innvilgede enkeltbeløpet i krisepakke nummer to er det Sportsklubben Brann som har fått. Lotteritilsynets oversikt viser at klubben har fått godkjent en kompensasjon på 15,1 millioner kroner.

Eliteseriekollega Rosenborg følger deretter med drøye 14,3 millioner kroner. Norges Fotballforbund (12,4 millioner) og Norway Cup-arrangør Bækkelaget Sportsklubb (11,6 millioner) er nummer tre og fire på listen.

Totalt satte Kulturdepartementet av 1,87 milliarder kroner til de to innledende krisepakkene til idretten og frivilligheten. I alt er det nå utbetalt over 1,3 milliarder kroner fordelt på de to pakkene.

I den andre krisepakken ble det åpnet for å kompensere et bredere spekter av inntekter. Toppidretten har blant annet kunnet få erstattet bortfall av billett- og andre kampinntekter. Det er årsaken til at en rekke eliteserieklubber i fotball ligger høyt på listene over kompenserte beløp.

Åpent for å søke til ny krisepakke

Det har samtidig vært satt et tak som innebærer at bare 70 prosent av tapte inntekter blir dekket. Medlemsinntekter, pengegaver og sponsor- og reklameinntekter blir ikke kompensert.

I slutten av august ble det kjent at Kulturdepartementet har satt av en ny milliard for å kompensere idretten og frivilligheten for inntektsbortfall for perioden 1. september til 31. desember.

Fra 1. november vris imidlertid ordningen i retning av å belønne de arrangørene som kun delvis avlyser, stenger eller utsetter sine arrangementer og aktiviteter som følge myndighetenes råd eller pålegg. Disse kan søke om å få kompensert 70 prosent av sine tap ut året.

For arrangementer eller aktiviteter som blir helt avlyst, reduseres kompensasjonen til 50 prosent i årets to siste måneder.

Søknadsfristen for krisepakke nummer tre er 15. januar 2021.

(©NTB)

