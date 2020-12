6772 får se Bills i NFL-sluttspillet – alle må testes først

Delstatsmyndighetene i New York gjør et unntak fra koronarestriksjonene og lar 6772 Buffalo Bills-fans se lagets første sluttspillkamp i NFL.

Bills-tilhengerne har ventet lenge. Lagets forrige sluttspillkamp på hjemmebane var i 1996, men i år er laget avdelingsvinner for første gang på 25 år og slipper også å spille 1.-rundekampen for tomme tribuner slik laget har gjort i høstens grunnserie.

Unntaket ledsages av strenge betingelser. Samtlige tilskuere må på forhånd avgi negativ koronatest. Alle må bruke munnbind fra de forlater parkeringsplassen til de er tilbake i bilen, og sosial distanse skal gjennomføres på tribunene som har over 70.000 plasser.

Guvernør Andrew Cuomo sier at kampen kan bli en pilot for måter å gjenåpne samfunnet.

– Vi tror vi er den første staten som gjennomfører et slikt pilotprosjekt, og vi tror det vil kunne gi oss nyttig lærdom, sier han.

Gledesbeskjed

Avgjørelsen er møtt med en viss skepsis i en stat der det den siste tiden har vært over 11.000 nye smittetilfeller daglig, men for Bills-tilhengere mottas nyheten med glede.

Klubben opplyser at billettene vil gå til sesongkortholdere, etter ansiennitet. I tillegg til billettprisen må tilskuerne ut med de 63 dollar (540 kroner) koronatesten koster.

Det skal innhentes data for kontaktsporing for samtlige tilskuere. Testene skal utføres i de tre dagene før kampen, og ingen slipper inn uten bevis for negativ test.

Kampen spilles 9. eller 10. januar. Motstander er ennå ikke klar.

Etterlengtet

New England Patriots har vunnet Bills' avdeling 19 ganger siden forrige Bills-triumf, deriblant de 11 siste årene, men i år har lillebror gått forbi, og i romjula vant Bills 38-9 over rivalen.

Det er store ulikheter i reglene for publikum på idrettsarrangementer ulike steder i USA. Noen steder spilles kamper med ganske velfylte tribuner, mange andre steder tillates ingen tilskuere. Bills er blant lagene som har måttet greie seg uten hjemmefans.

– Vær trygge, vær smarte, men framfor alt vær høylytte, er klubbeier Terry Pegulas oppfordring til dem som får billett.

