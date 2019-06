895.000 fulgte fotballjentenes VM-drama

895.000 TV-seere satt på det meste benket for skjermen da Norge slo Australia etter straffesparkkonkurranse i åttedelsfinalen i fotball-VM lørdag.

Norges VM-kamper har gitt solide seertall så langt, og lørdagens drama i Nice var intet unntak.

– Det er bare å takke for at Norge og Australia gjorde dette mer spennende enn vi kunne drømme om. Det er gøy med 90 gode minutter, og enda gøyere med 120 minutter og straffekonk. Spesielt når Norge vinner til slutt, sier Janne Fredriksen i NRK.

Hele kampen hadde et snitt på 667.000 seere, med en markedsandel på 66 prosent. Kun mesterligafinalen for herrer har i snitt hatt høyere seertall av årets fotballkamper med 685.000.

På det meste så 828.000 seere finalen mellom Liverpool og Tottenham, altså 67.000 færre seere enn i kampen mot Australia.

– Dette er drømmetall. Spillerne har bred appell og begeistrer publikum. Sterkere sammen-verdien til laget smitter over på TV-seerne som ser en enorm lagmoral og spillere som er garantister for topp TV-underholdning, sier Svein Graff, direktør for kommunikasjon og samfunn i NFF.

– Nå ser vi fram til at VM-festen fortsetter med torsdagens kvartfinale mot England, og håper på nye jubeltall, tilføyer han.

