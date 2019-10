9 spørsmål og svar: Alt du må vite om Norges vei til EM gjennom Nations League

Er du usikker på hvordan det norske landslaget kan komme seg til det første mesterskapet på 20 år? Da bør du lese her.

BUCURESTI (Nettavisen): Etter 1-1-kampen mot Romania tirsdag kveld har Norge kun teoretiske muligheter til å gå til EM direkte fra kvalifiseringen.

Dermed tyder alt på at Norge må belage seg på Nations League-playoff for å kvalifisere seg til det første mesterskapet siden 2000.

Her er Nettavisens guide til alt du trenger å vite om det som kommer til å bli en svært spennende vår for norske fotballsupportere.

Hvem møter Norge i playoff?

Slik ståa er nå, er det nesten helt sikkert at Serbia er Norges motstander. Det eneste som kan hindre dette er at Norge mirakuløst går videre fra gruppespillet i gruppe F, men da må Romania og Sverige spille uavgjort i Bucuresti og Sverige tape mot Færøyene på Friends Arena, samtidig som Norge vinner sine to siste kamper. Dette regnestykket kommer ikke til å gå opp.

Da er det litt større sjanse for at Serbia kan gå direkte til EM, men også her er regnestykket svært marginalt. I gruppe B er Serbia bare ett poeng bak Portugal på andreplass når to kamper gjenstår, men om Serbia skal knipe andreplassen og gå direkte til EM må de vinne sine to siste kamper samtidig som Portugal avgir poeng mot enten Litauen (h) eller Luxembourg (b).

Hvis Portugal roter til dette, vil det være et sjokk man sjelden ser maken til i fotballens verden.

Med andre ord: Det må et mirakel til om ikke Norge møter Serbia.

Hvor gode er Serbia?

De har vunnet tre av sine seks kamper i denne kvaliken, og klarte blant annet 1-1 borte mot Portugal. De har likevel slitt med stabiliteten, og 0-5-tapet mot Ukraina er et bevis på at de er langt fra feilfrie. Aleksandar Mitrovic er blant de største stjernene til Serbia og er nasjonens kvalik-toppscorer med syv mål på seks kamper. Adem Ljajic, Aleksandar Kolarov, Dusan Tadic, Luka Jovic og Nikola Milenkovic er andre profiler på det serbiske laget.

Hvem møter Norge hvis Serbia går til EM gjennom vanlig kvalik?

Det hadde i utgangspunktet vært Finland som hadde rykket opp på rankingen og tatt Serbias plass, men finnene er i full fart mot EM etter et glimrende gruppespill. Dermed blir det i så fall Bulgaria som tar Serbias plass. Om Bulgaria eventuelt straffes av UEFA etter rasismeskandalen mot England og mister plassen, er det Israel som blir Norges motstander.

Når og hvor spilles Nations League-playoffen?

Den første playoff-kampen spilles på Ullevaal stadion 26. mars. Om Norge vinner den, venter ren finale 31. mars.

Er det sikkert at det blir på Ullevaal i første kamp?

Ja, det er bombesikkert. Uansett hva som skjer med de andre lagene på nivå C er Norge sikret hjemmekamp i første playoff-kamp.

Spilles det både hjemme og borte?

Nei, hvis Norge vinner den første semifinalen går man rett til finale-playoff fem dager senere. Også i finalen er det kun én kamp. Norge er med andre ord kun to kamper unna å kvalifisere seg til EM-sluttspillet.

Hvem kan Norge møte i finalen?

Hvis Norge vinner sin semifinale møter man i utgangspunktet vinneren av semifinalen mellom Skottland og Finland, men siden Finland trolig kvalifiserer seg direkte blir Skottlands motstander i semifinalen enten Bulgaria, Israel eller Romania. Ifølge UEFA vil det trekkes lodd om hvilken av disse tre nasjonene som får møte Skottland om Finland er ute av bildet.

Hvem får hjemmebane i playoff-finalen?

Det avgjøres ved trekning 22. november hvilken semifinale-vinner som får spille hjemme i finalen.

Hva skjer hvis Norge vinner både semifinalen og finalen i playoffen?

Da blir det folkefest, for da er Norge i EM! Det er bare å forberede seg på et drama av de sjeldne til våren.

Her er rankingen etter Nations League-gruppespillet på nivå C, der Norge altså vant sin gruppe og ble nest beste lag på dette nivået: