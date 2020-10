999 får se Sørloth mot Gulbrandsen i mesterligaåpningen

999 tilskuere får slippe inn på tribunene når Alexander Sørloth og hans Leipzig tar imot Fredrik Gulbrandsens Istanbul Basaksehir i mesterligaen tirsdag.

Til tross for at antall smittede av koronaviruset øker i hele Tyskland, har lokale myndigheter gitt tillatelse til at 999 personer kan gis billett til tirsdagens kamp. Det er markant færre enn de 8.500 som har fått slippe inn i sesongens første seriekamper.

Mandag lå smittetiltalene i Leipzig på nær 20 per 100.000 innbyggere de siste sju dagene. Det var langt lavere enn i andre storbyer som Berlin og München, der fasiten var henholdsvis 87 og 70.

Bayern München møter Atlético Madrid bak lukkede dører i sin første kamp i mesterligaen onsdag.

Alexander Sørloth og Leipzig, som topper Bundesliga etter en sterk start på sesongen, håper å fortsetter sin fine sportslige trend hjemme mot Istanbul Basaksehir. I neste mesterligarunde venter Manchester United og Ole Gunnar Solskjær.

– Vi vet at vi er i en utfordrende gruppe, sier Leipzig-trener Julian Nagelsmann, vel vitende om at også Paris Saint-Germain er motstander.

Leipzig spilte seg forrige sesong fram til semifinale i Europas gjeveste klubbturnering for første gang. Der ble det exit mot nettopp PSG.

Tirsdagens kamp blir et gjensyn mellom Alexander Sørloth og Fredrik Gulbrandsen. Forrige sesong møttes de flere ganger i tyrkisk fotball da Sørloth var Trabzonspor-spiller.

Gulbrandsen og Basaksehir har innledet årets ligasesong svakt. Tre tap på fem kamper gir nedrykksplass så langt for de regjerende tyrkiske ligamesterne.

Basaksehir har i øyeblikket kun Ankaragücü bak seg på tabellen.

(©NTB)