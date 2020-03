AaFK permitterer ansatte - spillerne sykmeldt

Aalesund lider samme skjebne som en rekke andre norske fotballklubber.

Torsdag skriver AaFK i en pressemelding at også de permitterer ansatte i klubben som følge av koronakrisen.

Klubben skriver at spillerne for tiden er sykmeldt som følge av at de er lovpålagt karantene av myndighetene og er ute av stand til å utføre jobben deres som fotballspillere.

«Våre øvrige ansatte er permittert, de aller fleste gradert. Vi har valgt gradert permittering for at vi fortsatt skal ha mulighet å opprettholde en viss drift og kontakt med omgivelsene. Vi ser det som utfordrende, sportslig og forretningsmessig, å foreta en full nedstenging av klubben. Med de grepene vi har gjort kutter vi betydelige kostnader, noe som er helt nødvendig når inntektsstrømmene våre har bremset opp», skriver klubben.

Klubbdirektør Geir S. Vik legger ikke skjul på at det har vært svært tungt å sende ut permitteringsvarsel til sine ansatte.

- Jeg vil samtidig gi skryt til spillere og ansatte for den gode dialogen vi har hatt, og den forståelsen de viser i denne vanskelige situasjonen for AaFK. Vi har et fantastisk team i klubben, og dette skal vi komme oss igjennom sammen, sier Vik.

Aalesund FK er denne sesongen tilbake igjen i Eliteserien etter å ha rykket opp i fjor høst. Nå må de imidlertid som alle de andre Eliteserie-lagene vente på å få spille kamper. Eliteserien skulle egentlig ha startet i starten av april, men er foreløpig utsatt til mai.

En rekke klubber har valgt å permittere ansatte, mens også noen har permittert spillere som følge av situasjonen.

