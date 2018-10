AaFK tilbake på seierssporet

Aalesund gjorde jobben og plukket tre viktige poeng i opprykksjakten med 3-1-seieren borte mot HamKam i 1. divisjon i fotball søndag.

Holmbert Fridjonsson, Torbjørn Agdestein og Pape Habib Gueye scoret hvert sitt mål i AaFKs snuoperasjon på Briskeby. Med seieren inntok sunnmøringene tabelltoppen med 53 poeng, men Mjøndalen tar seg forbi om laget slår Ull/Kisa borte senere søndag.

Aalesund har trøblet i serieinnspurten. Lars Bohinens menn sto med kun to seirer på sine sju siste kamper før søndagens møte med HamKam. Formsvikten har ført til at klubbens direkte opprykk til Eliteserien er alt annet enn sikker.

Søndag havnet AaFK under etter en halvtime. Abubakar Aliyu Ibrahim banket HamKam i føringen på en svak klarering. Lagene var like langt da Fridjonsson upresset headet inn 1-1.

Etter en time kom nok et hodemål. Denne gangen stanget Agdestein et innlegg utakbart forbi keeper i kjølvannet. Scoringen kom i kjølvannet av et frispark.

HamKams jakt på en utligning fikk seg en solid knekk da Markus Solbakken ble utvist med 20 minutter igjen å spille. Som bakerste mann satt han inn en susende takling på AaFK-innbytter Pape Habib Gueye. Solbakken var ikke på ball, og dermed så han det røde kortet.

Åtte minutter senere bredsidet Gueye inn Aalesunds 3-1-scoring.

Strømmen fortsatte sin eminente form da Florø ble slått 2-0. Romerikingene har vunnet fem av sine sju siste kamper. Oppsvinget har hjulpet Strømmen fra å stå i akutt nedrykksfare. Sindre Mauritz-Hansen og Moses Ebiye scoret målene i søndagens hjemmeseier.

Florø ligger nest sist med 24 poeng når fire kamper gjenstår. Notodden ligger på kvalifiseringsplassen med to poeng mer. Søndag tapte laget 0-1 borte mot Nest-Sotra. Sondre Liseth ble matchvinner i det 77. minutt.

(©NTB)

