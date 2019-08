Aalesund rykket fra i teten med hjemmeseier

Serieleder Aalesund tok sin femte strake seier i 1. divisjon da de slo Strømmen 1-0 på hjemmebane søndag.

Dermed øker Lars Bohinens menn ledelsen i toppen av tabellen og er nå sju poeng foran Sandefjord på andreplass. Avstanden til Start på tredjeplass er ni poeng.

Daníel Leó Grétarsson sendte hjemmelaget i ledelsen etter ni minutter. Tre minutter før pause doblet Hólmbert Aron Fridjonsson til 2-0 for Aalesund.

Kjell Rune Sellin reduserte for gjestene etter en drøy time, men Habib Gueye punkterte kampen for Aalesund med sin 3-1-scoring etter 82 minutter.

Endelig Tromsdalen-seier

Søndag sikret tabelljumbo Tromsdalen sesongens første seier da de slo Skeid 1-0 på hjemmebane. Henrik Breimyr ble den store helten to minutter før slutt.

Før kampen hadde laget spilt to uavgjort og tapt 14 kamper i serien.

Opptur ble det også for Jerv, som etter seks strake kamper uten seier vant 1-0 over HamKam søndag. Michael Baidoo avgjorde for hjemmelaget etter fem minutter.

Sogndal snudde

Ull/Kisa og Nest-Sotra spilte 1-1 på Jessheim. Sogndal havnet tidlig i trøbbel mot Notodden på bortebane, men snudde og vant 3-1.

Ville Jalasto scoret kampens eneste mål da Kongsvinger slo Raufoss 1-0 tidligere på dagen.

Sandefjord og Start spilte 0-0 i toppoppgjøret fredag. Vestfold-laget hadde muligheten til å avgjøre på overtid, men Pontus Engblom bommet på straffespark.

Lørdag vant KFUM Oslo 3-0 over Sandnes Ulf i hovedstaden.

