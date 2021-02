Aalesund sikret seg rutinert midtstopper fra svensk fotball

Midtstopperen David Fällman forlater Hammarby i svensk fotball til fordel for spill i Aalesund og norsk eliteserie.

Fällman har spilt for Hammarby de tre siste sesongene og vært en sentral brikke i forsvaret der. Mandag opplyser den svenske hovedstadsklubben at Fällman forsvinner til AaFK.

Hammarby skriver på sine nettsider at 31-åringen er enig med Aalesund om en treårskontrakt, men at avtalen ennå ikke er undertegnet. Årsaken er at strenge innreise-restriksjoner forhindrer Fällman i å reise inn til Norge.

Hammarby skriver samtidig at forsvarsprofilen er muntlig enig med sin nye klubb, men at han fortsetter å trene i Sverige i tiden som kommer.

– Det føles vemodig å reise. Hammarby har blitt en stor del av den jeg er i dag, og hadde aldri forestilt meg at jeg kunne få så sterke følelser for en klubb som jeg har fått, sier Fällman.

Hammarbys sportssjef Jesper Jansson sier at Fällman har vært en uhyre viktig spiller for klubben både på og utenfor banen.

(©NTB)

