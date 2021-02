Aalesund-spiller solgt til russisk fotball

Aalesund-spiller Parfait Bizoza tar steget videre til klubben FC Ufa i Russland.

AaFK bekrefter fredag overgangen på sine nettsider.

Sportslig leder i Aalesund, Bjørn Erik Melland, sier at det er en glede å slippe en spiller til utlandet.

– Parfait er en lokal spiller som har utviklet seg mye det siste året, og vi er glade for at våre spillere gjør seg bemerket og blir interessante for større ligaer i Europa, sier han.

Spilleren selv sier at han har mye å takke klubben han når forlater for.

– Jeg føler at jeg har tatt store steg i Aalesund, både som menneske og spiller. Jeg har vokst betydelig i stor grad, sier han.

Han gleder seg til å ta fatt på nye utfordringer i øst.

– Jeg er veldig takknemlig for å få muligheten til å bli proff i en meget sterk liga.

