Aalesund tok poeng mot Notodden tross tidlig utvisning

Ståle Steen Sæthre fikk rødt kort etter ti minutter, men 1. divisjon-serieleder Aalesund klarte 1-1 mot Notodden. Mark Dempseys Kongsvinger knuste Strømmen 6-2.

Kun ti minutter var spilt på Notodden da Erlend Hustad ble spilt alene gjennom mot Aalesund-keeper Andreas Lie. Akkurat idet Hunstad skulle avslutte utenfor 16,5-meteren, ble han felt av Ståle Steen Sæthre som fikk marsjordre av dommer Christian Moen.

For å strø enda mer salt i sårene for tangotrøyene scoret Notoddens nyervervelse Gaston Salasiwa på det påfølgende frisparket på praktfullt vis.

– Det var tolv minutter med et teppe som gikk ned. Det ødela for oss, sa Aalesund-trener Bohinen til Eurosport.

– Summen av detaljene gjør at dette skjer. Jeg ser på bildene at det kanskje er litt billig, la han til.

Holmbert Fridjonsson sørget for at serielederen kunne dra hjem med poeng i bagasjen. Etter 54 minutter fintet islendingen ut Notodden-keeper Nils Johansson og trillet ballen enkelt i mål.

Kongsvinger med ny storseier

Det har skikkelig begynt å løsne for Kongsvinger etter at Mark Dempsey overtok treneransvaret i midten av juli. Søndag tok hedmarkslaget sin andre strake storseier med 6-2-seier borte mot Strømmen.

Shuaibu Ibrahim vartet opp med nok en hattrick, mens Olav Øby, Martin Lundal og Marlinho sikret storseier på Strømmen stadion. Sindre Mauritz-Hansen scoret vertenes første før Magnus Solum pyntet på sluttresultatet på overtid.

Florø over streken

Halvor Solheim-Olsen ble dagens mann på Florø stadion da han scoret kampens eneste mål mot Tromsdalen. Seieren og Strømmen-stortapet gjør nå at florøværingene har klatret fra direkte nedrykk til nedrykkskvalifiseringsplassen.

Tabelljumbo Levanger så lenge ut til å ta poeng hjemme mot Åsane, men et kremmerhus fra Andreas Fantoft like før slutt sørget for at alle poengene ble med tilbake til Bergen. 19-åringen dro seg forbi to-tre spillere og måket ballen opp i krysset fra 18 meter.

Gauseth matchvinner

I oppgjøret mellom Nest-Sotra og Mjøndalen falt avgjørelsen på overtid. Etter en del om og men fikk Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth lagt ballen til rette for skudd og sørget for 2-1-seier for bruntrøyene.

Ull/Kisa kunne også juble for overtidspoeng borte mot Sandnes Ulf. Med 94 minutter på kampuret avsluttet Ciisè Abshir kontant i feltet etter å ha blitt servert av Martin Torp med hodet.

Jerv og Sogndal spilte 0-0 i Arendal. Det skal austegdene være mest fornøyd med. Sogndal hadde en ball i tverrliggeren, men klarte ikke å overliste Jerv-keeper Øystein Øvretveit. Dermed misbrukte sogndølene sjansen til å tette luken til Aalesund etter sunnmøringens poengdeling på Notodden.

