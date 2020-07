Aalesund tok sesongens første seier mot Start. Slaktes for filming og svakt forsvarsspill

Lars Bohinens menn tok sesongens tre første poeng etter omdiskutert straffesituasjon.

AALESUND-START 3-2

Aalesund fikk en etterlengtet opptur da de sikret seg sesongens første seier hjemme mot Start onsdag.

Et hattrick av islendingen Holmbert Fridjonsson sikret sesongen første seier for de oransje og blå, men seieren skulle ikke komme uten kontroverser.

Spesielt straffesituasjonen i forkant av 2-2-scoringen fikk ekspertene til å reagere kraftig på hjemmelagets Niklas Castro.

- Det er dårlig gjort. Vi står jo og vifter med sånne fairplay-plakater. Da kan man jo bare hive hele dritten, var Bengt Eriksen klokkeklare beskjed i Eurosports studio.

Les også: Eksperten med klokkeklar beskjed til Brann-sjefen: - Det kan jeg love

KEurosports kommentatorer Bengt Eriksen (t.v) var lite impinert over Aalesunds Niklas Castro. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

- Ikke til å forstå

De defensive problemene fortsatte med uforminsket styrke for Lars Bohinen og Aalesund i de første 45 minuttene.

Mathias Bringaker og Eirik Schulze fikk enkle arbeidsvilkår da de satt inn henholdsvis 0-1 og 1-2-scoringene før 20 minutter var passert.

I tillegg så hjemmelagets forsvar til tider svært rystet ut.

Etter en situasjon halvveis ut i førsteomgang var det flere eksperter som reagerte på tangotrøyenes opptreden. Jonas Grønner og Daniel Gretarsson misset totalt på kommunikasjonen og sendte Start alene gjennom forsvaret.

- Komisk forsvarsspill. Det er ikke til å forstå, en mann som Gretarsson som var dominant og OBOS-ligaens beste stopper i fjor. Han spiller helt uten selvtillit og misser på de enkleste tingene. Dette er urovekkende. Nå lurer de igjen, hva holder vi på med, regelrett slaktet Eurosports Joacim Jonsson.

EKSPERT: Joacim Jonsson hadde mye på hjertet om Aalesunds opptreden. Foto: Privat

Samtidig satt Jesper Mathisen i TV2s FotballXtra-sending og var like lite imponert over hvordan Aalesund fremsto mot Start i den første omgangen.

- De har sluppet inn 34 mål på ti og en halv kamp. Etter å ha sett de første 25 minuttene av denne kampen så er jeg overrasket over at de ikke har sluppet inn 40-50 mål. De har altså vært så ufattelig svake, det er så lett for Start å skape sjanser og det er så lett for Start å score de to målene de scorer, oppsummerte Mathisen før han fortsatte.

- Det er to innlegg som kommer langs bakken som alle vet at kommer og nå er det Vegard Bergan som ser ut som Lionel Messi ute på høyresiden. Han dribler både to og tre mann. De har vært så svake og det ser ikke ut som det er bedring denne gangen heller. Det ser ut som Lars Bohinen har mistet totalt grepet på denne gjengen.

Les også: Anerkjent magasin: - Vil til Liverpool framfor Manchester United

Hólmbert Fridjónsson og Niklas Castro kom i fokus mot Start. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Tre mål på tre minutter

Start tok ledelsen ved Bringaker etter 16 minutter. En pasning fra Espen Børufsen fant frem til spissen som var sikker alene med keeper.

Aalesund svarte på en corner kun to minutter senere. Holmbert Fridjonsson stanget en presis corner fra Niklas Castro i mål etter tellefeil i gjestenes forsvar.

Men lagene var ikke ferdig med det. Kun ett minutt senere var Eirik Schulze våkent fremme på en retur og kunne enkelt sende Start tilbake i ledelsen.

Tre mål på tre minutter.

Aalesunds trener Lars Bohinen (t.h.) kunne endelig juble for tre poeng. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

I den andre omgangen jaget hjemmelaget utligning. I det 60. minutt fikk de også uttelling, men det skulle skje på svært kontroversielt vis.

Castro gikk i bakken i en duell med målscorer høyreback Wichne. Situasjonen så utvilsomt ut som en billig straffe. Det var også dommen fra ekspertkorpset.

- Det er en gave. Nei, nei, nei, jeg liker ikke at dommerne skal komme i fokus. Vi må jo diskutere det. Et straffespark som ikke er en straffe. Han filmer og det er ikke pent, konkluderte Jonsson.

- Et pinlig forsøk på filming. Han skulle vært utvist for sitt andre gule kort. Jeg kan ikke fatte og begripe at dommer ikke ser det. Det er aller mest pinlig for Castro som jukser seg til et straffespark. Berøringen var minimal, var Mathisen sin dom.

Etter kampen fikk Castro spørsmål om straffesparket.

- Jeg kan ikke si at det var noe soleklart straffespark. Jeg føler det er kontakt og det er opp til dommeren om han velger om han vil dømme eller ikke. Jeg ser han sparker mot meg og kjenner han treffer foten min, sier Castro til Eurosport etter kampen.

Fridjonsson headet inn 3-2-scoringen ti minutter før slutt etter et presist innlegg fra Castro.

Start presset på for utligning mot slutten, men Aalesund stod i mot og passerer med det Start på tabellen.