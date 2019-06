Aalesund vant på straffer mot Rosenborg og gikk videre i cupen

Aalesund gikk videre på straffer etter å ha blitt holdt til 1-1 i 120 minutter av Rosenborg.

ROSENBORG - AALESUND 1-1, 4-5 e. straffespark:

Etter å ha slått ut Molde av cupen i tredje runde, gikk Aalesund videre og slo ut regjerende cupmester Rosenborg i onsdagens batalje.

Det skjedde etter at tangotrøyene hadde holdt trønderne til 1-1 etter 120 minutter, og i straffekonkurransen ble til slutt Alexander Søderlund syndebukken.

Dermed er det kun fem av 16 Eliteserie-lag igjen når kvartfinalen skal spilles.

- Noe må gjøres

Kampen åpnet på dramatisk vis da Pål André Helland ble utvist, før Niklas Castro minutter senere sendte tangotrøyene opp i ledelsen.

Like før pause ble derimot David Kristian Olafsson også sendt i dusjen med to gule kort, og lagene jevnet seg ut.

Åtte minutter før full tid dukket så Tore Reginiussen opp på en retur og sendte kampen til ekstraomganger.

Til slutt skulle det hele avgjøres på straffer, og Aalesund trakk til slutt det lengste strået.

Det fikk NRK-kommentator Olav Traaen til å spørre seg hva som venter videre for Rosenborg og trener Eirik Horneland.

- Hva skjer nå? Dobbel-mester fra i fjor er slått ut av cupen. Hvor lenge holder Horneland? spurte Traaen seg.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen stilte seg det samme spørsmålet på Twitter og kom fram til sin egen løsning på problemet:

- Hvordan kan RBK som klubb se på dette uten å foreta seg noe drastisk? Jeg forstår at de som ansatte han er de samme som må sparke han, og at de dermed skriver under på sin egen oppsigelse... Men prosjektet til Horneland har vært milevis unna fra dag én, og noe må de da gjøre.

To røde

Rosenborg åpnet kampen bra og hadde et par halvsjanser til å begynne med, før forsøkene bare ble sjeldnere og sjeldnere.

Og etter lite underholdning den første halvtimen, våknet plutselig Lerkendal til liv. Helland satte nemlig knottene rett inn i låret til Nenass og fikk et nokså korrekt rødt kort av dommer Ola Hobber Nilsen.

Vondt skulle gå til verre kun minutter senere, da Sondre Fet dro seg inn fra kanten for å gå på skudd. Men i stedet for avslutning fant sunnmøringen Castro foran mål. 23-åringen avsluttet på førstetouch, og ballen gikk til side for André Hansen og inn i det lengste hjørnet.

Men minutter inn i overtiden før hvilen presterte Olafsson å holde igjen David Akintola på vei til å kontre alene. Dermed hadde ikke Hobber Nilsen andre valg enn å vise islendingen hans andre gule kort.

Utlikning og ekstraomganger

Med ti mot ti skulle kampen bli mer jevn, og lagene kriget seg fram fra side til side. Både Rosenborg og Aalesund fikk løsnet skudd i hytt og gevær, men det manglet riktig nok på presisjonen i store deler av kampen - helt fram til det 81. minutt.

Etter et innlegg fra høyresiden fikk nemlig Samuel Adegbenro kastet fram pannen, men Andreas Lie vartet opp med en mesterlig redning.

På returen dukket derimot Reginiussen opp, og stopperen kriget inn utlikningen.

UTLIKNET: Tore Reginiussen (delvis skjult bak stolpen) banket inn utlikningen for Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Det skulle også bli det siste begivenhetsrike som skjedde etter 90 minutter, og det hele skulle gå videre til ekstraomganger.

De to ganger 15 minuttene som fulgte bar svært lite frukter, men Rosenborg skulle få tre muligheter til å avgjøre. Men da verken Mike Jensen, Adegbenro eller Alexander Søderlund maktet å sette ballen i kassa, gikk kampen til straffekonkurranse.

Søderlund syndebukken

Jensen, Fredrik Carlsen, Even Hovland og Jernade Meade scoret alle på sine straffer, før Alexander Søderlund trådte fram. Spissen maktet derimot kun å sette ballen i fanget på en patent Lie

- Meget svak straffe. Lie har lest han opp og går riktig vei, sa NRK-ekspert Morten Morrisbak Skjønsberg like etter hendelsen.

Deretter fikset både Oddbjørn Lie, Birger Meling og Jørgen Hatlehol sine straffer, før Akintola satte sin «matchball-straffe».

På den siste avgjørende Aalesund-straffen sendte så Holmbert Fridjonsson bortelaget til himmels ved å score på sin straffe.