Aamodt Kilde vant i Saalbach

Aleksander Aamodt Kilde kjørte et godt løp, og til tross for noen feil underveis, vant fredagens super-G-renn i Saalbach-Hinterglemm.

Nordmannen kjørte som startnummer sju og tok seieren 15 hundredeler foran sveitsiske Mauro Caviezel. Thomas Dressen fra Tyskland ble nummer tre, 31 hundredeler bak nordmannen.

- I dag var det utrolig gøy å vinne. Jeg må innrømme at det her er veldig etterlengtet, sier Aamodt Kilde til NRK.

- Suveren sesong

Kjetil Jansrud lyktes ikke like godt som landsmannen og endte som nummer ni, 65 hundredeler bak Aamodt Kilde.

Aamodt Kilde leder nå både super-G-cupen og verdenscupen totalt - sistnevnte foran Henrik Kristoffersen.

- Det er en suveren sesong han er inne i, sier NRK-kommentator Thomas Lerdahl.

Starten utsatt

Vi må tilbake til februar 2015 for å finne sist gang Saalbach avholdt et av rennene i verdenscupen. Den gangen var der Matthias Mayer, som ledet super g-cupen før fredagens renn, som sikret seieren foran Adrien Théaux og Jansrud.

Rennet i den østerrikske bakken ble utsatt med hele to timer grunnet dårlig vær, og da alpinistene var i ferd med å sette utfor, så startet snøen å lave ned nok en gang i bakken.

Det gjorde at man igjen måtte ut med snøskuffene, og gjøre det man kunne for å få preppet bakken til utøverne. Etter å ha sendt ned hele tre prøveløpere for å teste bakken, ble det klart at man skulle kjøre fredagens renn.