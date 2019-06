Aaron Wan-Bissaka er klar for Manchester United

Blir Ole Gunnar Solskjærs andre signering som United-sjef.

Overgangen for 21-åringen fra Crystal Palace til Manchester United er nå bekreftet av de røde fra Old Trafford. De bekrefter at høyrebacken har signert en femårskontrakt, med opsjon på ytterligere ett år.

Aaron Wan-Bissaka har vært et mål for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United i en lang periode, og skal ha fått to bud avslått fra Crystal Palace før de traff med sitt tredje forsøk.

Til slutt måtte United angivelig ut rundt 50 millioner pund for 21-åringen, noe som gjør Aaron Wan-Bissaka til en av tidenes dyreste rene backspiller. Wan-Bissaka skal ha bestått legesjekken med klubben.

Wan-Bissaka skal etter rapportene få en lønn på mer enn 80 000 pund i uka, det tilsvarer rundt 3,5 millioner kroner i måneden.

Han blir dermed klubbens andre kjøp denne sommeren etter at Daniel James tok turen fra Swansea til Old Trafford tidligere denne sommeren.

- Aaron er en ung, sulten spiller som er villig til å lære og det er viktig i hans alder. Jeg er veldig glad for at han har signert for oss og ser frem til å jobbe med hans fantastiske utvikling så langt, sier United-trener Ole Gunnar Solskjær til klubbens hjemmeside.

- Han er en av de beste fremadstormende forsvarerne i Premier League. Han har riktig arbeidsmoral, talent og mentalitet til å spille for Manchester United, og er akkurat den typen vi er ønsker å hente for å forbedre oss over tid.

Overgangssaga

Det ble kjent tidlig i overgangsvinduet at Solskjær jaktet Palace-backen, men det har ikke vært en enkel jobb med å friste Palace til å selge juvelen sin. United skal i utgangspunktet ha ønsket at overgangssummen var delt opp i delbetalinger og klausuler, men dette skal ikke ha vært aktuelt for Palace.

Dermed måtte til slutt Ed Woodward krype til korset å betale det London-klubben ønsket. Selv skal spilleren hele tiden vært klar på at han ønsket seg en overgang til Old Trafford.

Nå blir Wan-Bissaka en viktig brikke i Solskjærs prosjekt om å få orden på United-forsvaret, et forsvar som forrige sesong var det dårligste United har hatt på 40 år. Laget slapp inn 54 mål på 38 ligakamper, og kun Fulham og Huddersfield slapp inn flere mål.

Disse lagene rykket også ned fra Premier League, for å sette ytterligere lys på forsvarsproblemene Solskjær har i klubben.

Wan-Bissaka avsluttet forrige sesong med Palace som Premier Leagues mest effektive på klareringer, vellykkede taklinger og flest pasningsbrudd - og dermed er det ikke overraskende at Solskjær gjorde det klart at klubben måtte punge ut for spilleren.

LAGKAMERATER: Aaron Wan-Bissaka og Anrthony Martial i duell forrige sesong. Foto: Dave Thompson (Pa Photos)

Førstelagsdebut i 2018

Wan-Bissaka har kommet opp gjennom Palace-akademiet, og fikk ikke sin førstelagsdebut før så sent som i februar 2018.

Når han først fikk muligheten, bet han seg fast - og spilte imponerende 38 ligakamper for Palace forrige sesong, og noterte seg i denne perioden for fire målgivende fra backposisjonen. Wan-Bissaka har til gode å score mål i Premier League.

Wan-Bissaka ble en del av Palace-akademiet som 11-åring, fra barneklubben Junior Elite. Han skal ha imponert U16-treneren i Palace såpass at klubben ble anbefalt å signere Wan-Bissaka uten prøvespill.

- Han var sterk som en okse, men han hadde aldri høye skuldre. Han er en naturlig dribler med en meget god balanse. Han levde for fotballen som ung. Han kom inn, jobbet hardt og ga aldri trenerne problemer. I tillegg til dette, produserte han flere øyeblikk på banen hvor du bare tenkte «for en spiller dette er», forklarte U11-treneren i Crystal Palace Jamie Waller i et intervju med The Independent forrige sesong.