Aasen slår tilbake mot kritikerne: – IOC legger ingen føringer for hva jeg skal mene

Det norske IOC-medlemmet Kristin Kloster Aasen kjenner seg ikke igjen i kritikken hun har fått etter at Russland ble tatt inn i varmen i Verdens antidopingbyrå.

De siste dagene har flere vært kritiske til at det var Aasen som før helgen snakket på vegne av styret i Norges Idrettsforbund i Russland-saken. I tillegg til å være IOC-medlem er hun visepresident i NIF.

Idrettspresident Tom Tvedt var forrige uke i Kina og kunne ikke svare på spørsmål fredag.

– Det var ikke noe jeg bestemte, men et samlet styre som mente at det var bra om jeg gjorde det. Hadde de ment det var problematisk, så hadde jeg selvsagt trådt til side, sier Aasen til Aftenposten.

Hun avviser at medlemskapet i Den internasjonale olympiske komité (IOC) gjør det vanskeligere for henne å kritisere WADA-styrets avgjørelse om å gjeninnsette russerne som fullverdig medlem etter tre år på sidelinjen. Russlands antidopingbyrå ble i 2015 utestengt etter avsløringer om omfattende dopingjuks.

– Jeg frontet vedtaket i NIFs styre, men har ikke hørt noe fra IOC verken i forkant eller i etterkant. Om de er misfornøyde, så ville jeg kanskje hørt det, sier Aasen og legger til:

– Jeg har vært IOC-medlem i ett år. Jeg sitter ikke i styret i IOC, men er et ordinært medlem og tar til etterretning de vedtakene som de gjør. Det ligger ingen føringer for hva jeg skal mene.

Tidligere idrettspresident Hans B. Skaset er blant dem som har kritisert Aasen og styret i Norges Idrettsforbund. I et debattinnlegg i Aftenposten i helgen skrev han at «de siste dagers hendelser plasserer NIF i et lite flatterende lys».

Han mener idrettsstyret sist torsdag var uklar i sin støtte til WADAs visepresident Linda Hofstad Helleland og hennes kamp mot å la Russland få komme tilbake som medlem.

