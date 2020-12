Abelvik Rød meldte forfall til håndball-VM. Søndag scoret han seks mål for Flensburg-Handewitt

En drøy uke etter at Magnus Abelvik Rød meldte forfall til håndball-VM grunnet en vond hånd, scoret han seks mål da Flensburg-Handewitt knuste Leipzig 29-24.

Mandag kom beskjeden om at høyrebacken ikke blir ikke med landslaget til verdensmesterskapet Egypt i januar.

– Jeg har slitt med en håndleddsskade store deler av høsten. Hånden er ikke som den skal være, uttalte Rød til handball.no.

Seks dager senere var han toneangivende da Flensburg-Handewitt slo Leipzig 29-24. Lagkamerat Hampus Wanne var den eneste som scoret flere mål enn Abelvik Rød.

– Jeg angrer ikke. Ikke i det hele tatt. Det var veldig viktig å gjøre, selv om det ble gjort med et ekstremt tungt hjerte, sier Abelvik Rød til VG.

– Sto nesten hele kampen

– Det kommer et OL i sommer blant annet. Det blir nok av matcher. Det er litt av grunnen til at jeg gjør det. VM kommer på en måte hele tiden, selv om det er ille å måtte stå over, fortsetter han.

Flensburg-Handewitt har flere bakspillere ute. Det var noe av grunnen til at Abelvik Rød spilte nesten hele kampen.

– Vi visste at det var siste kamp, så vi gikk inn med et «mindset» at vi måtte vi vinne i dag. Vi har veldig lite bakspillere å rotere på, så vi sto nesten hele kampen med hele bakspillerrekke.

Fem nordmenn involvert

Gøran Johannessen scoret to mål for Flensburg, mens Magnus Jøndal gikk målløs av banen. I tillegg var landslagsmålvaktene Torbjørn Bergerud for Flensburg og Kristian Sæverås for Leipzig i aksjon i oppgjøret.

Flensburg leder Bundesliga med 25 poeng etter 14 kamper. Rhein-Neckar, som knuste Coburg 39-24, er nummer to med 23 poeng etter 15 kamper, mens Sander Sagosens Kiel har 22 poeng etter 12 kamper.

Søndagens mestscorende nordmann i Tyskland var Kristian Bjørnsen. Han scoret hele ni mål da HSG Wetzlar slo Essen 36-29. Magnus Fredriksen scoret ett mål for Wetzlar i seieren.

(©NTB)

Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har startet julesalget