Abelvik Rød mener Aftenposten feilaktig framstilte ham som mobbeoffer

En av Norges største håndballstjerner (22) fikk selv sjokk da meldingene plutselig tikket inn i etterkant av et avisoppslag. Nå forklarer han hva som egentlig skjedde da oppveksten hans plutselig ble et tema i media.

TRONDHEIM (Nettavisen): Under VM i 2019 var Magnus Abelvik Rød nærmest en åpenbaring for de norske håndballgutta. Den høyreiste oslogutten storspilte på veien til finalen og spesielt i semifinalen mot Tyskland var han enorm for Norge.

Det er likevel kanskje noe annet tysklandsproffen huskes best for fra 2019.

Underveis i fjorårets VM dukket det opp en artikkel om 22-åringen i Aftenposten. Der ble Abelvik Rød framstilt som et mobbeoffer i ung alder på grunn av størrelsen.

Under overskriften «Norges toppscorer var et mobbeoffer: - Jeg følte meg litt annerledes» fortalte den 204 centimeter høye bakspilleren blant annet om kallenavn han hadde i oppveksten.

SAKEN: Det er denne artikkelen i Aftenposten 22-åringen reagerer på. Foto: Faksimile Aftenposten

Men at han ble mobbet, det er han ganske uenig i.

Abelvik Rød: - Sjokkerende for meg



Til Nettavisen sier 22-åringen at oppslaget i Aftenposten faktisk førte til en rekke reaksjoner fra venner og familie. I etterkant av at saken var på trykk, tikket det inn meldinger fra venner og kjente som var i sjokk over det de hadde lest.

- Det var litt sjokkerende for meg, også, sier Abelvik Rød til Nettavisen.

- Jeg ville aldri at det skulle bli en sånn sak. Jeg var bare ærlig, og prøvde å si det jeg mente, og så kom det bare helt feil ut. Jeg fikk i det minste vite hvem som brydde seg, men jeg synes synd på vennene mine som trodde jeg hadde det ille, sier han.

Saken rundt Abelvik Rød bunner i at han var lang allerede i ung alder. Aftenposten skrev at han fikk bemerkninger som sjiraff, langbein og flaggstang.

Den tidligere Bækkelaget-spilleren medgir at det var litt erting på grunn av høyden, men synes det er å dra det svært langt å kalle dette for mobbing.

- Jeg hadde en veldig fin oppvekst. Jeg er veldig takknemlig for den barndommen jeg hadde. Det at mine venner skulle gå rundt og tro at jeg hadde det ille, det ble feil.

- De som tok kontakt med meg etter den artikkelen, de fikk jeg forklart det til. Jeg fikk sagt hvordan det egentlig var. Det ble framstilt helt feil. Kanskje de skulle selge noen ekstra aviser med den overskriften der? spør 22-åringen i intervju med Nettavisen.

Journalisten: - Prøver å unngå feilsitering

Nettavisen har vært i kontakt med den erfarne Aftenposten-journalisten Mette Bugge som skrev den nevnte artikkelen om håndballprofilen i fjor, hun svarer følgende etter å ha blitt konfrontert med Abelvik Røds ferske uttalelser:

- Jeg prøver for all del å unngå feilsitering, fordi jeg vet at det bare slår tilbake på journalisten. Vi pratet om mye og dette fikk jeg høre i slutten av intervjuet. Hva skulle i så fall være feil? Han hadde virkelig følt på lengden i ungdomsårene. Men det er mulig han reagerte fordi jeg tok det som inngang (i artikkelen). Han hadde kanskje ikke trodd det, men for meg var dette det mest journalistiske poenget, sier hun.

Bugge poengterer til Nettavisen at hun fortsatt står for alt som står i den opprinnelige artikkelen, og bedyrer hvor viktig det er for henne å gjengi kilder rett. Nettavisen har oversendt henne sitatene som gjengis i denne artikkelen.

Abelvik Rød er likevel klar på at han reagerer på følgende sitat i teksten: «Jeg fikk mange kommentarer. Det var ikke gøy i det hele tatt. Jeg ble mobbet». Overfor Nettavisen hevder håndballspilleren at han aldri sa dette.

- Det er helt feil. Jeg ble feilsitert. Jeg ble aldri mobbet, sier han på direkte spørsmål om nettopp dette sitatet i Aftenposten-artikkelen.

Journalist Bugge er også gjort kjent med dette sitatet, men ønsker ikke å kommentere.

- Jeg håper folk har lært



Abelvik Rød har alltid vært høy, og i så grad kanskje skilt seg ut fra jevnaldrende. Dette har selvsagt ikke gått helt knirkefritt.

- Når du er så høy, og skal prøve å passe inn med alle de andre, det var vel det jeg sa noe om i det intervjuet. Men slik er det vel med alle i den alderen, enten du er høy, lav, eller hva som helst. For meg handlet det egentlig bare om å være fornøyd med sånn du er. Det å være to meter har jo hjulpet meg, nå er jeg her, i EM, sier han.

- Men akkurat den saken ble bare feil. Så jeg håper folk har lært, sier Abelvik Rød.

JERN MØTER ERNA: Håndball-bautaen Magnus Abelvik Rød i samtale med statsminister Erna Solberg etter VM-sølvet i 2019. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

MOT-Ambassadør



Selv om Abelvik Rød ikke var et mobbeoffer, er den unge håndballprofilen allerede sterkt engasjert i hvordan barn og unge i dag har det. 22-åringen er MOT-ambassadør.

Det er en rolle han deler med profiler som Ada Hegerberg (fotballspiller i Lyon), Aksel Lund Svindal (tidligere mesteralpinist), Alexander Kristoff (syklist), Anders Mol og Christian Sørum (sandvolleyballens gullgutter), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (langrenn), Karsten Warholm (friidrett) og mange andre idrettsprofiler.

Abelvik Rød liker veldig godt det å stille opp for barn og unge, men påpeker at dette ikke kom i stand med bakgrunn i den nevnte avisartikkelen.



- Det var noe som var i gang allerede før januar i fjor. Det var ikke noe som skjedde rett etter mesterskapet. Da jeg tok kontakt med MOT, og den saken hadde kommet ut, var jeg veldig tydelig på at det som var skrevet om meg ikke stemte.

- Jeg sa at dette er ikke det jeg mener, og forklarte dem situasjonen og hva jeg egentlig mente med hele opplegget og saken. MOT skjønte det, og så bort ifra den saken, forteller håndballprofilen.

- Det er givende



Norge-profilen trives meget godt i rollen som MOT-ambassadør.

- Det er veldig givende. Du får perspektiv på ting. Du kan dra ut og møte folk, og snakke med barn og ungdom som kanskje har hatt det litt vanskelig eller har noe de har lyst til å snakke med deg om. Det er kult å være et forbilde for andre.

- Da jeg selv vokste opp, hadde jeg forbilder jeg så opp til. Det er kult å kunne gå over i den andre rollen og være et selv, sier Norge-profilen.

I høst har Abelvik Rød hatt et meget hektisk program for den tyske storklubben SG Flensburg-Handwitt og spilt svært mye.

I forkant av EM slet han med en skade i hoften, men sier til Nettavisen at han er klar for kamp i EM i Trondheim.

Norges første kamp i mesterskapet spilles fredag kveld mot Bosnia.