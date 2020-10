Abraham, Chilwell og Sancho tatt på fersken da de brøt koronareglene

Trioen festet samme med det som skal ha vært flere en 20 personer. Nå legger Tammy Abraham seg flat og bedyrer at det aldri skal skje igjen.

Ved forrige landslagssamling havnet Phil Foden og Mason Greenwood i trøbbel på Island da de tok med seg jenter på rommet og brøt lagets koronaregler.

I forkant av de kommende landskampene skal landslagstrener Gareth Southgate igjen ha fått hodebry på grunn av sine unge stjerner. Tre av de engelske spillerne skal nemlig ha vært på en bursdagsfest der smittevernreglene ikke ble overholdt.

Spissen fylte 23 år

Det skal dreie seg som Chelsea-duoen Ben Chilwell og Tammy Abraham, samt Borussia Dortmund-stjerne Jadon Sancho, skriver avisen The Sun.

Tabloidavisen har publisert flere bilder av spillerne mens de fester.

Det var Abraham som fylte år. Chilwell og Sancho skal ha overrasket ham med festen.

HODEBRY? Englands landslagstrener Gareth Southgate har tidligere slått hardt ned mot de som har brutt reglene. Foto: Mike Egerton (Pa Photos / NTB scanpix)

Over 20 mennesker skal ha vært til stede på denne bursdagsfesten lørdag kveld, mens myndighetens regler sier at ikke mer enn seks personer skal samles i en gruppe.

I England kan dette bøtelegges med opp til 10.000 pund, rundt 120.000 norske kroner.

Den aktuelle festen skal ha blitt avholdt kun noen timer etter at Chelsea hadde slått Crystal Palace med 4-0 i Premier League lørdag ettermiddag.

Chilwell og Abraham spilte i kampen og hadde besøk av Sancho i London i forbindelse med de kommende landskampene mot blant andre Wales.

Bilder av spillerne på festen skal ha dukket opp i sosial medier, noe som kan føre til at landslagstrener Southgate igjen blir nødt til å ta grep om situasjonen.

I tilfellet med Foden og Greenwood på Island, ble begge sendt hjem i forkant av neste kamp mot Danmark og de to er ikke tatt ut i landslagstroppen denne gangen.

Ber om unnskyldning

Det engelske fotballforbundet har sagt at det på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å gjøre endringer i troppen, til tross for denne hendelsen. Daily Mail skriver imidlertid at forbundet når som helst kan gjøre endringer i troppen, uten å opplyse om hvorfor disse endringene blir gjort.

Tammy Abraham har allerede vært ute med en unnskyldning.

- Jeg kom hjem til en liten overraskelsesfest og var ikke klar over at dette var planlagt. Jeg ønsker å unnskylde av hele mitt hjerte for den naiviteten som ble vist under planleggingen av dette arrangementet, sier Abraham om festen.

- Alt jeg kan gjøre nå er å lære av denne feilen, be om unnskyldning til alle og sørge for at det aldri skjer igjen, heter det videre fra Chelsea-spissen.