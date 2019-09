Abraham herjet for Chelsea – nå er han toppscorer i Premier League

Tammy Abraham (21) scoret hattrick da Chelsea tok en svært overbevisende 5-2-seier borte mot Wolverhampton i Premier League lørdag.

Chelsea hadde hatt en tøff start på sesongen, men lørdag fikk Frank Lampards menn mye å juble for. Hovedårsaken til det: Tammy Abraham.

Den 21 år gamle spissen scoret tre mål for London-laget. Dermed står han med sju seriemål og er toppscorer i Premier League. Mange lurte på før sesongen hvem som skulle score målene for Chelsea. Det ser ut som de har funnet svaret.

Abraham har de siste sesongene vært på en rekke utlån, men da Chelsea ble ilagt overgangsforbud i sommer valgte de å satse på spissen. Foreløpig har han grepet muligheten med begge armer.

Tre på rad

Etter at Fikayo Tomori hadde sendte gjestene i ledelsen etter drøye 20 minutter, skulle det bli Abraham-show. Han satte inn 2-0 og 3-0 før pause. Ti minutter etter hvilen satte han inn sitt tredje med en flott prestasjon.

Likevel gikk ikke alt på skinner for 21-åringen. Han var sist på ballen da Wolverhampton reduserte til 1-4.

Senere reduserte Patrick Cutrone til 2-4 med sitt første mål for Wolves. På overtid la Mason Mount på til 5-2 til gjestene fra London.

Chelsea står nå med åtte poeng på fem kamper. Neste helg venter serieleder Liverpool hjemme på Stamford Bridge. Wolves har på sin side kun tre poeng fra fem kamper.

Tottenham lekte

Også Tottenham hadde mye å juble for lørdag. Etter en tung sesongstart våknet de for alvor og vant 4-0 hjemme mot Crystal Palace lørdag. Son Heung-min scoret to av målene.

Tottenham sto før lørdagen med tre strake kamper uten seier og totalt fem poeng på fire kamper. Med oppvisningen mot Palace klatrer Spurs opp på tredjeplass på tabellen.

Målrushet startet etter 12 minutter. Son mottok ballen, dro seg inn i feltet og la ballen ned i hjørnet. Ni minutter senere satte Patrick van Aanholt ballen i eget mål, og dermed sto det 2-0.

Bare ett minutt senere var Son på rett plass igjen. Han banket inn 3-0 med en volley på bakre stolpe. Tre minutter før hvilen økte Erik Lamela til 4-0 etter pasning fra Harry Kane.

I de øvrige kampene i Premier League lørdag endte det med 1-0-seier til Southampton borte mot Sheffield United. Burnley kapret et sent poeng med 1-1 borte mot Brighton.

(©NTB)