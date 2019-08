Abraham og Mount sørget for Chelsea-seier mot Norwich

Chelsea tok sesongens første trepoenger borte mot Norwich. I sentrum for det hele stod to egne produkter.

NORWICH-CHELSEA 2-3

Premier League-lørdagen ble sparket igang da Norwich tok imot Chelsea på Carrow Road. Det var de blåkledde gjestene som skulle gå rett i angrep i solskinnet øst i England. En flott opprulling regissert av Christian Pulisic og César Azpiliqueta endte opp med et innlegg fra sistnevnte ute på høyresiden.

Inne i feltet hadde Tammy Abraham tatt plass. Spissen dro seg vekk fra Norwich-forsvaret og ladet høyrefoten. På direkten fikk spissen flott treff på Azpiliquetas innlegg, og sendte Chelsea i føringen med en markryper etter kun tre minutter spill.

En drømmestart for gjestene fra London.

- Det er perfeksjon fra Chelsea. Det er så fin rytme og timing, sa Brede Hangeland i studio hos TV2 i pausen.

Lampard-favoritten viste seg frem

Chelsea hadde knapt fått feiret 1-0-scoringen, før det skulle smelle igjen. Denne gangen var det hjemmelaget sin tur.

Norwich satte opp kombinasjonsspill sentralt i banen før ballen endte opp hos Teemu Pukki ute til venstre. Premier Leagues toppscorer slo et hardt innlegg langs bakken. Inne i feltet hadde Todd Cantwell løpt seg fri og med en enkel styring satte han inn utlikningen fra kort hold.

Kampen skulle roe seg litt etter den intense starten, men det skulle ikke vare lenge. Etter 17 minutter brøyt Chelsea et svakt Norwich-oppspill, satte fart i lengderetningen og straffet hjemmelaget nådeløst.

Pulisic fant Mason Mount med en strålende ball, plutselig var 20-åringen fri og alene med Tim Krul i Norwich-målet. Alene med keeper var Mount kontant og sikker.

- Han banker Chelsea tilbake i ledelsen. Gullgutten til Lampard scorer mål i sin andre kamp på rad, sa kommentator Espen Ween hos TV2.

Etter 2-1-scoringen fortsatte Chelsea å trykke på. Abraham var nære på å komme til en farlig sjanse etter 24 minutter, men avslutningen ble blokkert.

Kun minuttet senere var Chelsea svært nære på å doble ledelsen. Kun en fabelaktig redning av Krul hindret 3-1. Andreas Christensen kom først på et innlegg og satte pannen til ballen på 7-8 meter. Krul var lynraskt oppe med den ene hånden og slo til corner.

Chelsea så ut til å ha god kontroll på kampen i denne fasen av oppgjøret.

Pukki-show

Men så var det denne Pukki da.

Den finske storscoreren timet et løp perfekt inn bak Chelsea-forsvaret, og Emi Buendia fant spissen med en smart stikker. Fra skrå vinkel var Pukki iskald alene med Kepa og satte ballen i mål, såvidt via spanjolens fot.

TOPPSCORER: Teemu Pukki er toppscorer i Premier League og scoret også i lørdagens kamp mot Chelsea. Foto: Chris Radburn (Reuters)

31 minutter på klokka, 2-2 på tavla og Pukki i målprotokollen.

Etter 34 minutter fikk Norwich frispark fra skrå vinkel. En smart variant av Cantwell og Buendia sørget for at argentineren fikk avansere upresset og fyre av fra 22 meters hold. Kepa ga retur, men keeperen plukket også avslutning nummer to fra hjemmelaget.

En underholdende første omgang endte med at lagene gikk til hvilen på stillingen 2-2.

Tomålsscorer

Chelsea kom også til andre omgangs første ordentlig sjanse. Jorginho snappet en ball i gunstig posisjon og spilte den videre til Pulisic. Amerikaneren fyrte av fra skrått hold, i nettveggen.

Chelsea var det førende laget etter pause. Gjestene tok tak i ballen og dominerte spillemessig på Carrow Road, uten at de kom til de store sjansene.

Emerson fikk en god mulighet etter 61 minutter, men skuddet fra skrått hold gikk rett på Krul som også maktet å holde ballen.

Så skulle det nok en gang bli nettkjenning i Norwich. Bortelaget satte tempo i en kontring etter 69 minutter. Mateo Kovacic fant Abraham med en pasning i lengderetningen, spissen fikk kontroll på ballen og dro vekk Norwich-stopperen, før han banket ballen i mål fra utenfor 16-meteren.

Chelsea tok ledelsen for tredje gang i kampen gjennom Abrahams andre for dagen.

Norwich gikk rett i angrep og skaffet seg en corner. Innlegget fant veien til Ben Godfrey som headet ballen i tverrliggeren og over målet til Chelsea.

Svært nære utlikning av hjemmelaget.

Chelsea hadde god kontroll mot slutten av kampen. Dermed tok Frank Lampards menn sesongens første trepoenger etter 2-3-seieren mot Norwich.