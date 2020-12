Abraham trygget Chelsea-seier med to scoringer på 101 sekunder

Etter to strake tap tok Chelsea seg tilbake på vinnersporet med 3-0 over West Ham i mandagens London-derby. Tammy Abraham scoret to kjappe da proppen løsnet.

Lenge så Thiago Silvas hodemål i det 10. minutt ut til å bli kampens eneste. Chelsea skapte ikke all verden, og West Ham slet i det hele tatt med å løsne skudd på mål. Men på tampen skulle utskjelte Abraham få sårt tiltrengt selvtillit. Da gjorde han både 2-0 og 3-0 med 101 sekunders mellomrom. Målene kom brått i en svært sjansefattig 2. omgang. Abrahams første fulltreffer kom i det 78. minutt. Da fikk han ballen etter et særdeles svakt avslutningsforsøk fra Timo Werner. 23-åringen rullet inn 2-0 fra kort hold. Like etter scoret han igjen på en retur fra West Ham-keeper Lukasz Fabianski. Chelsea tok ledelsen tidlig da Silva pent fikk lov til å nikke en corner i nettet. Det var stopperveteranens andre Premier League-mål siden overgangen fra Paris Saint-Germain. Seieren tok Chelsea opp i 25 poeng. Det holder til en femteplass etter 14 runder. Frank Lampards menn kom til lokaloppgjøret etter to strake bortetap for Everton og Wolverhampton. Blåtrøyene er seks poeng bak Liverpool på tabelltoppen. West Ham ligger på 10.-plass med 21 poeng. Forrige sesong vant laget begge seriekampene mot Chelsea. (©NTB)

