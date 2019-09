Abram matchvinner for Peru med sent mål mot Brasil

Peru fikk en liten revansj for finaletapet mot Brasil i Copa America med å vinne 1-0 i tirsdagens landskamp i Los Angeles. Luis Abram scoret vinnermålet.

Brasil slo Peru 3-1 i finalen på hjemmebane i Copa America-finalen i sommer. Stopperen Luis Abram ble matchvinner seks minutter før slutt da 23-åringen headet et frispark fra Yoshimar Yotun i mål.

Det var Velez Sarsfield-spillerens første landslagsmål. Peru påførte Brasil det første tap på 17 kamper.

Begge lagene hadde gode muligheter til mål i 1. omgang på ærverdige Los Angeles Coliseum. Likevel var det mest dramatiske da de to Brasil-spillerne Casemiri og David Neres stanget hodene sammen. Begge to ble liggende på gresset mer smerter. Førstnevnte entret banen igjen med en bandasje rundt hodet.

Neymar scoret ett og hadde en assist i forrige ukes 2-2 kamp mot Colombia. PSG-spilleren entret banen etter 63 minutter, men klarte ikke å sette sitt preg på oppgjøret som var hans 62. landskamp.

Gabriel Jesus ble helten for Brasil i sommer med to mål, men ble utestengt på landslaget i to måneder etter at han ble utvist. Han var derfor ikke med på USA-turen.

Et Argentina uten landets store stjerne Lionel Messi fikk en opptur etter å ha avgjort kampen mot Mexico i løpet av en omgang med fire mål.

Lautari Martinez sto for hattrick med scoringer etter 17, 22 og 39 minutter. Leandro Paredes scoret på straffe etter 33 minutter.

Kampen ble spilt i San Antonio i Texas.

