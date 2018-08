Avis hevder Abramovitsj kan si farvel til Chelsea

Mens konkurrent mener klubben allerede har tilbakevist påstanden.

Roman Abramovitsj vurderer sterkt å selge Chelsea, ifølge avisen The Sunday Times (krever innlogging).

Russeren kan få vel 22 milliarder kroner dersom han kvitter seg med hele klubben. Abramovitsj kjøpte Chelsea i 2003 for cirka 1,5 milliarder kroner.

Amerikanske Raine Group har fått oppdraget med å kartlegge eventuelle oppkjøpere, men det er uvisst om Abramovitsj vil selge hele eierposten sin. Samme Raine Group skaffet Manchester City 265 millioner pund ekstra i 2015, da investorene i China Media Capital kjøpte seg opp til en eierandel på 13 prosent i City.

Londonbaserte Evening Standard melder at kilder i Chelsea tilbakeviser at den russiske eklubbieren vil selge seg ut.

Sistnevnte avis påpeker at det seinest i juni ble spekulert i om Jim Ratcliffe, også kjent som Englands rikeste mann, hadde bydd to milliarder pund for å overta Chelsea. Det budet ble tilsynelatende avvist av Abramovitsj.

Den er likevel liten tvil om at Chelsea har tapt kjøpekraft sammenlignet klubber som Manchester City de siste sesongene.

Evening Standard spekulerer i om kontakten med Raine Group banken kan bety at Abramovitsj er på utkikk etter en investorgruppe. Det kan potensielt gi klubben mer makt på overgangsmarkedet igjen, som det gjorde med Manchester City.

Chelsea har havnet økonomisk litt i bakleksa blant de virkelig store i Europa. Klubben er kvalifisert for Champions League denne sesongen, og har satt en utbygging av hjemmearenaen Stamford Bridge på vent.

I sommer ble italieneren Maurizio Sarri ansatt som manager, og under Abramovitsj har klubben ofte skiftet managere. I 2012 vant klubben mesterligaen. Chelsea har også vunnet Premier League fem ganger siden Abramovitsj kom inn som eier.

