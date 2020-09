AC Milan-sjefen listet opp Bodø/Glimts styrker før storkampen

AC Milan-trener Stefano Pioli har respekt i stemmen når han snakker om Bodø/Glimt før europaligamøtet i Milano. Zlatan Ibrahimovic viste form mandag.

Laget hans startet da serie A med 2-0-seier hjemme mot Bologna. Ibrahimovic scoret begge.

- Dette var vår første seriekamp for sesongen. Vi spilte med selvtillit. Likevel er det mye som kan bli bedre. Vi har en svært viktig kamp torsdag. Vi møter et lag som ikke har tapt på ni måneder og har spilt 20 kamper denne sesongen uten tap, sier Pioli et intervju gjengitt på klubbens hjemmeside.

Han er svært godt oppdatert på Glimts status. Skulle Milan tape mot den norske serielederen, vil det slå ned som et lite jordskjelv i fotballgale Italia. Piolis jobb kan også være i fare.

- De (Glimt) har et ungt og hurtig lag. Vi behøver en ny prestasjon AC Milan verdig. Presterer vi det, går vi videre fra denne runden også, sier Pioli.

AC Milans Zlatan Ibrahimovic møter Bodø/Glimt torsdag. foto: Antonio Calanni, AP / NTB Foto: (NTB scanpix)

Zlatan: - Jeg er som Benjamin Button

Dessverre for Bodø/Glimt viste Ibrahimovic at formen er i anmarsj før møtet med nordlendingene.

- Jeg er i god form. Jeg jobber på, og dette var den andre tellende kampen for seosngen. Vi vant, og jeg kunne scoret flere. Hvis jeg var 20 år gammel, hadde jeg scoret to til, sa Zlatan til Sky Sport Italia etter møtet med Bologna.

- Jeg er ikke gammel. Jeg er som Benjamin Button. Jeg starter gammel og dør ung. Spøk til side, så jobbet vi ra. Vi er ikke 100 prosent og gjorde derfor npen feil vi vanligvis ikke gjør, men det går seg til, sier Zlatan.

Dersom Bodø/Glimt skulle overraske Fotball-Europa med seier i Milano, venter en ny bortekamp i avgjørende runde. Det blir mot enten tyrkiske Besiktas eller portugisiske Rio Ave.

I desember 1996 sendte Rosenborg AC Milan ut fra gruppespillet i Champions League. Det skjedde med 2-1-seier på Giuseppe Meazza-stadion (San Siro).

Den kvelden er allerede omtalt flere ganger i italiensk presse den siste tiden.

