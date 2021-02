Acosta ferdig i Brann

Bismar Acosta og Brann er enige om å terminere midtstopperens kontrakt.

Dette melder Brann på sine hjemmesider.

Acosta fikk reise hjem til Costa-Rica i desember for å se seg om etter en ny klubb. Det har han ikke funnet ennå, og Brann har i samråd med spilleren blitt enige om å avslutte kontrakten som strakte seg ut den kommende sesongen.

– Brann vil alltid være min klubb i Norge og jeg har hatt en flott tid her. Jeg vil også takke supporterne som har støttet meg hele veien og sunget navnet mitt, sier spilleren.

Sportssjef i Brann, Rune Soltvedt, sier at Acosta har vært en god spiller for klubben i mange sesonger, og at partene skilles som venner.

Acosta har spilt 158 kamper for klubben siden han kom i 2015.

