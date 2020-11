Acosta la ut kryptisk melding etter Brann-bråket: - Vanskelig å tolke

Brann-sjefen er usikker på hvordan han skal tolke Bismar Acostas reaksjon, men avviser rasisme.

Brann bekreftet tirsdag at de har gitt Acosta en skriftlig advarsel etter at midtstopperen fra Costa Rica nektet å møte til kamp da klubben fikk besøk av Haugesund i helgen.

Sportssjef Rune Soltvedt ga samtidig beskjed om at Acosta ikke ville få trene med førstelaget fremover.

Tirsdag kveld la Acosta ut en uttalelse på sin private Instagram-konto om det han kaller for en «komplisert situasjon».

- Det verste med dette er at du alltid vil bli sett på som skurken i filmen, skriver Acosta.

Midtstopperen skriver også blant annet at alle fortjener like mye respekt «uavhengig av hudfarge og hvor man kommer fra».

Til BA avviser Acostas agent Jose Luis Rodriguez at midtstopperen skal føle seg utsatt for rasisme.

- Vanskelig å tolke



Sportssjef Soltvedt synes det er vanskelig å forstå hva Acosta uttrykker, men er også tydelig på at han ikke er kjent med noe rasisme i Brann.

- I denne saken her så går det på det sportslige og jeg har aldri opplevd i min tid i klubben at rasisme har vært noe som har vært i Brann, sier Soltvedt til Nettavisen.

Han forteller at han selv ikke er på sosiale medier, men at han er kjent med at Acosta har delt en uttalelse på Instagram.

- Hva han skriver og tenker om det er vanskelig for meg å tolke, forklarer Soltvedt.

Sportssjefen synes tydelig at situasjonen er lei, men mener det var helt på sin plass av Brann å reagere som de gjorde da Acosta ikke ville møte til kamp.

- Dette var noe han bestemte seg for selv. Han var tatt ut i en kamptropp og han ville ikke stille, sier Soltvedt.

- En flott mann



Sportssjefen er foreløpig usikker på hvordan klubben skal løse situasjonen fremover.

- En reaksjon måtte komme. Så gjør man seg ferdig med den reaksjonen på et tidspunkt og så må vi løse det derfra. Om det skjer om en dag eller to, eller flere dager, er vanskelig å svare på akkurat i dag. Men å ikke møte til kamp medfører så klart en reaksjon. Vi må komme tilbake til når ting går mer tilbake til normalen, forteller Soltvedt.

- Tror du vi får se Bismar Acosta på banen igjen for Brann?

- Utgangspunktet er at han har en kontrakt som går ut september 2021. Med det i tankene så er det helt klart mulig. Jeg er veldig tydelig på at Bismar er en flott mann som har levert veldig godt i norsk fotball i alle år. Han har gjort en dum handling i denne saken, men det er viktig å skille på det. Handlingen definerer ikke han som person. Han er en veldig bra type. Det er viktig for meg å si det, sier sportssjefen avslutningsvis.