Acosta reddet seieren for blekt Brann-lag mot Kristiansund

Et uvanlig tamt og blekt Brann-lag holdt på å rote det til, men vant 1-0 over Kristiansund etter en scoring fra Bismar Acosta sju minutter på overtid.

Brann står med to seirer og en uavgjort og holder fjerdeplassen på tabellen. Kristiansund har fire kamper og like mange poeng. Kristiansund-målvakten Sean McDermott så ut til å bli en liten matchvinner for laget sitt, men måtte se ballen fra Bismar Acosta i mål.

Hjemmelaget var uvanlig tafatt og skapte ikke noe særlig foran mål før pause. Gjestene fra Kristiansund var farligst og var nærmest scoring på et frispark i 1. omgang ved Stian Aasmundsen. Branns sisteskanse Samuel Sahin-Radlinger reddet kanonen.

Kristiansund hadde dessuten et par gode overgangsmuligheter laget ikke klarte å utnytte. Det meste av energien gikk ut på å hindre Brann i å etablere et effektivt spill.

– Gjestene er et krigerlag og klarte å bryte ned spillet vårt, sa Sivert Heltne Nilsen.

Det var litt bedring å spore etter sidebytte, men det vanlige trykket som preger kampene på Brann Stadion uteble.

Henrik Kjelsrud Johansen kom til en giftig mulighet fra kort hold etter 64 minutter, men Sean McDermott i KBK-målet hindret baklengs med en mesterlig refleksredning. Han hadde betydelig mer å gjøre i 2. omgang. Han holdt unna helt til sju minutter på overtid.

Det ble lagt til mye på grunn av at to spillere fikk behandling etter å ha skallet sammen.

(©NTB)

