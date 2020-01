Ada Hegerberg har røket korsbåndet

Det bekrefter fotballprofilen selv på sosiale medier.

Det betyr at Lyon-spilleren trolig står overfor en lang periode på sidelinjen.

- Så her er det. Jeg røk korsbåndet i helgen. Dette er et tilbakeslag for meg, men jeg skal jobbe meg gjennom det med all hjerte og energi jeg har. Det beste venter fortsatt. Dere ser meg snart igjen, skriver hun på Twitter.

Lyon opplyser i en pressemelding at skaden skal ha oppstått i fremre korsbånd etter at Hegerberg fikk en smell på trening.

I løpet av de kommende dagene vil det avgjøres hva som blir neste steg i behandlingen av 24-åringen, og klubben skriver i pressemeldingen at de vil tilgjengeliggjøre de beste kirurgiske hjelpemidler som skal til for å gjøre skadeavbrekket så kort som mulig.

Nettavisen har forsøkt å få Hegerberg i tale, men foreløpig uten å lykkes.

Hegerberg er blant Norges største fotballprofiler og har lenge vært i en mye omtalt disputt med Norges Fotballforbund, en disputt som gjør at hun har valgt å takke nei til å spille for det norske landslaget.

I Lyon har hun utviklet seg til å bli en av verdens beste spillere, og vant i 2018 Gullballen som nettopp dette.

Forrige sesong noterte Hegerberg seg for 33 mål på like mange kamper og bidro til at Lyon vant både den franske ligaen og kvinnenes Champions League.

I Champions League-finalen forrige sesong scoret hun i tillegg hat trick for hvittrøyene.