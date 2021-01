Adam Andersson er klar for Rosenborg

Svensken har skrevet under på en fireårskontrakt med trønderne.

Det bekrefter Rosenborg på sine nettsider mandag kveld.

24-åringen gikk ut kontraktstiden i svenske Häcken, der han har spilt de siste fem årene. Han har fire a-landskamper for Sverige.

- Adam har en god høyrefot, bra fart og god spilleforståelse. I tillegg er han er spiller med gode holdninger. Vi er veldig glade for at han er her, sier sportslig leder Micke Dorsin i en pressemelding.

Svensken legger ikke skjul på at han har ambisjoner i sin nye klubb.

- Det er å vinne. Det finnes ikke noe annet, sier han.

- For meg personlig ønsker jeg å spille så mye som mulig og utvikle meg videre som spiller, sier svensken videre.

Andersson sier videre at han kommer til en klubb der kravene og forventningene er svært høye, men det er ikke noe som skremmer han. Snarere tvert i mot.

- Det er noe som jeg har savnet i mine tidligere klubber. Jeg ser på det som en ekstra motivasjon, forteller Andersson.

