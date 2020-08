Adam Larsen Kwarasey er ferdig i Vålerenga

Keeperen hadde opprinnelig kontrakt ut året, men osloklubben ønsker ikke å satse videre på veteranen.

Adam Larsen Kwarasey hadde i utgangspunktet kontrakt med Vålerenga ut 2020-sesongen, men nå har partene bestemt seg for å avslutte samarbeidet.

Vålerenga: - Ingen dramatikk

Det bekrefter osloklubben i en pressemelding på sin nettsiden mandag.

- Det er ingen dramatikk bak dette. Vi har valgt en strategi om å satse på unge lokale spillere, og har Kristoffer og Kjetil i samme posisjon som Adam. Det er de vi har valgt å satse på fremover, og da er dette en naturlig beslutning, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen i en pressemelding.

Etter det Nettavisen kjenner til kommer Vålerenga til å betale Kwaraseys lønn ut året, med mindre han signerer for en ny klubb før 10. oktober.

Kwarasey spilte i Vålerenga som unggutt, men fikk aldri sjansen på A-laget tidlig i karrieren. I stedet dro han til Strømsgodset, der han ble seriemester i 2013.

Etter tiden i Drammen spilte han for Portland Timbers, Rosenborg og Brøndby, før han ble hentet tilbake til Vålerenga av Ronny Deila i 2017.

Kwarasey: - Ikke alltid ting klaffer

Burvokteren slet med en ryggskade forrige sesong, men har trent for fullt i lengre tid nå og føler seg ikke ferdig med fotballen. I Vålerenga har han imidlertid falt bak Kristoffer Klaesson og Kjetil Haug blant keeperne i klubben.

- Jeg skulle selvfølgelig ønske at jeg fikk muligheten til å oppnå noe her, men sånn er fotballen. Det er ikke alltid ting klaffer. Jeg er veldig glad for, og stolt av å ha fått spille med Vålerenga-logoen på brystet også i voksen alder, sier keeperen.

- Vålerenga og Valle vil alltid stå meg nært etter å ha tilbrakt nærmere 15 år av livet mitt her. Men så er det som med alt annet: Ting tar en gang slutt. Nå er tiden inne for å gå videre. Jeg ønsker lagkameratene mine lykke til og håper de kan ta Vålerenga tilbake til toppen av norsk fotball igjen, sier veteranen videre.