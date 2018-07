Adama Diomande opplevde rasisme i cupkamp

Adama Diomande tar et oppgjør med rasisme etter at han hevder å ha blitt kalt "neger" under Los Angeles' cupkamp mot Portland Timbers i USA onsdag.

Diomande har vært i fyr og flamme i USA den siste tiden. Mot Portland Timbers i den amerikanske cupens kvartfinale onsdag kom ikke nordmannen på scoringslista, men han kom likevel i oppmerksomhetens sentrum.

Etter Los Angeles' 3-2-seier la Diomande ut en melding på Instagram hvor han hevder å ha opplevd rasisme. En motspiller skal ha kommet med en bemerkning om hans hudfarge. Det var Nettavisen som omtalte saken først.

– I dag var første gang i min profesjonelle karriere at jeg ble kalt «N-ordet» på banen. De kommer til å beklage seg og be om at jeg overser det, men om jeg ikke sier noe når det gjelde rasisme, vil det bare vokse.

– Uansett hvilket land du er fra, hudfarge, religion og hvilket språk du snakker, er vi alle mennesker og vi må respektere hverandre, skriver han.

28 år gamle Diomande ble nylig kåret til månedens spiller i Major League Soccer. Spissen kom til MLS og USA i mai i år etter et opphold i Hull.

