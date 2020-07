Adebayo Akinfenwa fikk melding av Liverpool-manageren etter opprykket: - Du er en legende!

Mandag rykket Akinfenwa opp med Wycombe Wanderers. Nå får han sin hyllest av selveste Jürgen Klopp.

Mandag kveld sikret Wycombe Wanderers opprykk til Championship, for første gang i klubbens 133-årig lange historie.

På laget er mannen som over flere år har blitt regnet som verdens sterkeste spiller, skal vi tro spillserien til FIFA, nemlig Adebayo Akinfenwa.

Engelskmannen skal også være kjent for å i 2016 ha uttalt at han ønsket at trenere skulle ta kontakt med ham på Whatsapp, ettersom han trengte en ny jobb.

- Den eneste som kan kontakte meg er Klopp

I kjølvannet av at opprykket ble sikret mandag, ble Akinfenwa intervjuet av Sky Sports. Her skal han i gledesrus uttalt:

- La meg fortelle deg én ting, den eneste personen som kan kontakte meg på Whatsapp denne gangen er Klopp, slik at vi kan feire med hverandre.

Akinfenwa, som også er Liverpool-fan, fikk til sin store begeistring svar fra manager Klopp, på nettopp Whatsapp.

- Gratulerer. Jeg så hele kampen og så ikke intervjuet etter kampen, men Hendo (Jordan Henderson) eller spillerne mine fortalte meg at du ønsket å komme i kontakt med meg på Whatsapp.

- Jeg er sikker på du hele tiden har vært minst en Championship-spiller, og nå er du der endelig der. Bra jobba, sa Klopp på meldingen.

- Du er en legende!

På sin egen Twitter-profil skal Akinfenwa ha delt en video av seg selv som ser meldingen fra Liverpool-manageren, der han avslutningsvis sier:

- Klopp, du er en legende!

I ettertid har det også haglet inn flere gratulasjoner til fotballikonet.

Piers Morgan skrev at han «elsket» intervjuet med Akinfenwa, og tidligere Liverpool-spiller, José Enrique, skrev følgende melding på Twitter:

- Du er kongen, amigo! Så mange gratulasjoner - du fortjener dette så mye. Håper du nyter dette med venner og familie.