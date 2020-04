Adebayor vil ikke donere penger til kampen mot koronaviruset: - Jeg gjør som jeg vil

Den tidligere Premier League-profilen Emmanuel Adebayor vil ikke la seg presse.

Daily Mail og flere andre internasjonale medier skriver at togoleseren har fått kritikk for å ikke bidra i kampen mot covid-19 i form av pengedonasjoner i hjemlandet hvor han nå oppholder seg i isolasjon.

Adebayor har tidligere drevet med veldedighet i Togo, men i en direktesending på Facebook har fotballstjernen nå gjort det klart at han ikke akter å åpne lommeboken i kampen mot covid-19.

Togo har i dag 88 registrerte smittetilfeller av koronaviruset og seks registrerte dødsall, men mørketallene spekuleres å være høye. Samtidig er helsevesenet i flere afrikanske land dårlig stilt til å takle en epidemi.

- Jeg gjør som jeg vil



Fotballprofiler som Didier Drogba og Samuel Eto'o har kommet med forskjellige bidrag til sine hjemland Elbenbenkysten og Kamerun, men Adebayor forteller at han ikke vil la seg presse til å gjøre det samme i Togo og hovedstaden Lome.

- Folk sammenligner meg med Eto'o og Drogba ved å spørre meg hvorfor jeg ikke har en veldedighetsorganisasjon eller hvorfor jeg ikke donerer bort noe som om det var jeg som har tatt med koronaviruset til Togo, sier Adebayor.

- Jeg er hverken den ene eller den andre. Jeg er meg selv, Sheyi Emmanuel Adebayor og jeg gjør som jeg vil, sier blant annet den tidligere Premier League-stjernen.

Han er også tydelig på at det må være opp til ham selv hva han skal bruke pengene sine på.

Proff i Paraguay



Spissen som tidligere har spilt for klubber som Arsenal, Manchester City, Real Madrid og Manchester City, går imidlertid ikke inn på hvorfor han ikke vil bidra i kampen mot covid-19.

Adebayor spiller i dag til vanlig fotball i Paraguay, men i likhet med de fleste andre land i verden har fotballen stoppet opp der. Derfor returnerte han denne måneden til luksuvillaen sin i Togo.

Togoleseren sier i samme direktesendingen at han håper koronaviruset snart gir seg og at han kan reise tilbake til Paraguay for spille fotball.

