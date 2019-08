Adil Rami fikk sparken i Marseille

Den franske fotballklubben Marseille ga tirsdag tidligere verdensmester Adil Rami sparken som følge av en disiplinærsak.

Ligue 1-klubben bekrefter selv beslutningen, men oppgir ingen grunn. Ifølge Marseille har 33 år gamle Rami fått sin kontrakt avsluttet med umiddelbar virkning.

Den franske sportsavisen L'Equipe hevder å være i besittelse av et brev som skal være sendt til Rami. Der skal det framgå at forsvarsspilleren er sparket som følge av «upassende oppførsel» etter at han skal ha unnlatt å møte til trening for å delta i et realityshow.

33-åringen, som tidligere var i et forhold med den tidligere Baywatch-stjernen Pamela Anderson, skal ha vært under etterforskning av klubben helt siden den omtalte episoden mot slutten av forrige sesong.

Rami skal selv ha hevdet at han var skadd. Samtidig deltok han samme dag på innspillingen av et fransk TV-program der deltakerne måtte gjennom flere fysiske utfordringer.

I juli uttalte klubbpresident Jacques-Henri Eyraud at Rami måtte tenke nøye gjennom «sine forpliktelser som spiller og særlig som verdensmester».

Rami fikk ikke delta på Marseilles sesongoppkjøring i USA.

(©NTB)