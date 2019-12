Adressa: - Kristoffer Zachariassen nærmer seg RBK

Avisen hevder trønderne er i ferd med å gjøre sin første forsterkning før 2020-sesongen.

Adresseavisen skriver nemlig at Sarpsborg 08-profilen var på besøk på Lerkendal tirsdag og at han allerede skal ha gjennomført den medisinske testen.

Dermed tyder mye på at en overgang snart vil gå i orden.

Det er i så fall ikke første gang årets bronsemedaljører prøver seg på den løpssterke midtbanespilleren.

Zachariassen skal ha vært ønsket av Rosenborg også tidligere, men ifølge TV 2 var ikke trønderne villig til å betale 20 millioner kroner for ham før denne sesongen.

Kontrakten hans med Sarpsborg løper ut 2020-sesongen, og nå virker det altså som at partene er enige om en avtale.

25-åringen har vært veldig god for Sarpsborg 08 siden han ble hentet fra Nest-Sotra før 2017-sesongen. Bergenseren har i år spilt 29 av 30 kamper for blåtrøyene og notert seg for åtte målpoeng (seks mål og to målgivende).