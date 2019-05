Adressa: – RBK-spillerne lei særbehandling av Bendtner

Nicklas Bendtner har ikke vært i Rosenborgs fire siste kamptropper. Ifølge Adresseavisen er flertallet i spillergruppa misfornøyd med særbehandling av dansken.

Avisen har snakket med en rekke personer i klubben for å avdekke bakgrunnen for at Bendtner siden begynnelsen av mai har vært utenfor kamptroppene. Allerede i mars skal han ha fått beskjed fra trener Eirik Horneland om at han ikke har noen framtid i klubben.

Noen dager tidligere, 24. mars, skal en rekke Rosenborg-spillere ha gått av banen i protest mot manglende innsats fra Bendtners side i internkamper under trening.

Verken Horneland, sportssjef Stig Inge Bjørnebye eller klubbens tidligere trenere Kåre Ingebrigtsen og Rini Coolen vil kommentere Adresseavisens sak, der det hevdes av misnøyen i spillergruppen har ulmet lenge, at det ble sagt fra til den sportslige ledelsen og at flertallet mener at det ble tatt tak i det først i vår.

Etter 0-3-tapet for Molde i april, som er Bendtners hittil siste kamp for RBK, skal trenerne fra lederhold ha fått grønt lys til å fristille Bendtner fra kontrakten. Den prosessen pågår fortsatt, etter det Adresseavisen erfarer.

Bendtner svarer i en epost til avisen, der han stiller seg uforstående til kritikken.

– Enkelte ting er riktig gjengitt, men det er vanskelig for meg å gjenkjenne flere av de anonymt plantede ryktene i saken. Det gjør meg lei, fordi jeg finner dem misvisende, skriver Bendtner blant annet.

Alle Adresseavisens kilder sier at Bendtner oppfattes som en fin person i garderoben, men det skal tidlig ha blitt reagert på hans holdninger til trening og kamp, og ledelsens vilje til å gi ham særbehandling på ulike områder. Blant annet ved at laget tilpasset spillestilen til Bendtner fordi han ikke tar førsteforsvarerjobben slik RBK-stilen forutsetter. Han skal også ha fått særbehandling når det gjelder personlige avtaler og oppmøteplikt på ulike tiltak, som en fotballskole.

– Min erfaring er at man kommer lengst ved å kommunisere misnøye direkte til sin lagkamerat eller spiller. Det har jeg selvfølgelig tillit til at man fortsatt gjør i RBK, skriver Bendtner til Adresseavisen.

– Angående min treningsinnsats føler jeg at jeg hver dag beviser at jeg er god nok til å spille, og kan hjelpe laget fra min favorittposisjon når og om muligheten skulle by seg. Spilletid er trenerens beslutning, og den prøver jeg å leve med. Vær ikke i tvil: Jeg har laget og fansen i mitt hjerte.

(©NTB)