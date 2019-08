Adrian blir Liverpools nye reservekeeper

Den tidligere West Ham-spilleren erstatter Simon Mignolet.

Liverpool har signert målvakten Adrian (32) som erstatter for Simon Mignolet. Det bekrefter klubben.

- Jeg er veldig, veldig glad for å være her og for å jobbe for denne store klubben. Jeg vil gjøre jobben min på banen så raskt som mulig. Jeg er ambisiøs, jeg kommer for å prøve å vinne alt og for å presse Alisson fra det første minuttet slik at vi begge blir bedre, forteller nysigneringen til klubbens hjemmeside.

Målvakten har signert for to år med rødtrøyene, og det ligger også en opsjon på et tredje år inne i avtalen.

Adrian har vært uten klubb etter at hans kontrakt med West Ham gikk ut 1. juli. Mignolet ble søndag kveld solgt til belgiske Club Brugge, og Liverpool har dermed vært effektive i jakten på en ny reserve bak det soleklare førstevalget Alisson Becker.

32-åringen er en rutinert målvakt som har spilt for Real Betis og West Ham hele sin karriere. Han står bokført med 125 Premier League-kamper og har også et tosifret antall kamper fra La Liga.

Liverpool åpnet sesongen med å tape Community Shield-kampen mot Manchester City etter straffesparkkonkurranse. Fredag serieåpner rødtrøyene mot Norwich. Da sitter trolig Adrian på benken for Jürgen Klopps mannskap.