Advarer Bayern München mot Eriksen-kjøp: - Ikke god nok

Legenden Lothar Matthäus er skeptisk til Tottenham-dansken.

Den danske landslagsspilleren har i lengre tid blitt koblet vekk fra Tottenham og spanske Real Madrid skal ha vært én av de aktuelle klubbene for Eriksen.

Madrid-klubben er imidlertid ikke den eneste som har blitt koblet med midtbanespillerens tjenester og tyske Bayern München er også nevnt.

- Har skuffet meg



Nå advarer imidlertid klubblegenden Lothar Matthäus mot et Eriksen-kjøp.

- Jeg har fulgt nøye med på spilleren i lang tid og i 2019 har han skuffet meg. En overgang til Bayern München for ham henger ikke helt på greip og ville i så fall være veldig overraskende, sier den tidligere tyske landslagskapteinen til Sport1.

- Om han ikke er god nok for Tottenham, er han i hvert fall ikke god nok for Bayern. Uli Hoeness (klubbpresident) har jo uttalt at klubben ikke trenger flere innbyttere.

Matthäus mener Eriksen har åpenbare svakheter i spillet sitt og at dagens Bayern-trener Nico Kovac foretrekker å bruke spillere med litt andre kvaliteter.

- Eriksen er en tekniker, men han mangler fart, sier legenden om dansken.

- Nico Kovac foretrekker å bruke spillere med fart i beina, sier Matthäus.

Peker på Courtinho og Müller



Videre påpeker den tidligere sweeperen at Bayern har Philippe Coutinho i stallen, en spiller han mener fyller en lignende funksjon som det Eriksen ville gjort.

- Han er utmerket i tierrollen, sier Matthäus.

- Vi må heller ikke glemme Thomas Müller, som er enestående i alle de offensive rollene. Det er en spiller Bayern absolutt ikke bør la gå, sier han.

Det var SportBild som i forrige uke skrev at Müller var misfornøyd med situasjonen sin i storklubben og at han ville be om å bli solgt i januarvinduet.

KRITISK: Bayern München-legenden Lothar Matthäus. Foto: Ronny Hartmann (AFP / NTB scanpix)

- Eriksen til Bayern, nei, det virker underlig, sier Matthäus igjen.

På utgående kontrakt



Danske Eriksen er på utgående kontrakt i Tottenham og med mindre han signerer en ny avtale snarlig, må Spurs selge ham i januar for å få noe igjen for stjernen.

Allerede fra januar står Eriksen fritt til å forhandle med andre klubber utenfor England med tanke på en gratis overgang neste sommer.

27-åringen fra Middelfart kom til Tottenham fra Ajax i 2013 og har vært en sentral spiller for londonklubben de siste årene. Dansken dro fra OB til nederlandske Ajax i ung alder. Han har spilt 92 landskamper og scoret 29 mål for Danmark.

Bayern på sin side har fått en litt treg åpning på sesongen i Bundesligaen, noe som kan være årsaken til at diverse rykter rundt overganger inn og ut i klubben verserer.

Storklubben er nummer tre etter sju ligarunder med 14 poeng.

VM-vinner



Lothar Matthäus er for øvrig en klubblegende i Bayern München. Han spilte for klubben i to perioder, først mellom 1984 og 1988, og deretter fra 1992 til 2000.

58-åringen, som også var innom Inter i Italia under sin aktive karriere, figurerte som både midtbanespiller og sweeper. Matthäus var kaptein på det tyske landslaget som vant VM i 1990, der de slo Diego Maradonas Argentina i finalen.

Matthäus spilte 150 landskamper og scoret 23 mål. Han ble også europamester i 1980.

Han har også en fortid som trener og var landslagstrener for Bulgaria i 2010 og 2011. Han har også vært trener for østerrikske Red Bull Salzburg (2006-2007).

Matthäus jobber i dag som rådgiver i meidiebransjen.