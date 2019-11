Advarer Ødegaard mot å feire mot Real Madrid: - Kan ta det ille opp

Martin Ødegaard (20) har allerede slått fast at han ikke kommer til å feire en eventuell scoring på Santiago Bernabéu. Smart, mener Norges største La Liga-ekspert Petter Veland.

MADRID (Nettavisen): Lørdag kveld kan bli en aften for de norske historiebøkene når det gjelder store fotballbegivenheter.

Da spiller trolig utleide Ødegaard for første gang mot sin egen klubb Real Madrid når Real Sociedad kommer på besøk til gigantiske Santiago Bernabéu.

Ødegaard vakte oppsikt denne uken da han uttalte i et radiointervju at han ikke kommer til å feire en eventuell scoring.

- Det er fordi jeg tilhører Real Madrid, og det handler om respekt for klubben, sa Ødegaard i radioprogrammet El Larguero.

- Kan ta det ille opp

Få følger spansk fotball tettere i Norge enn Petter Veland. Han har forståelse for uttalelsen, men påpeker at flere stusset da Real Madrid-utleide Borja Mayoral scoret på Bernabéu for Levante tidligere i sesongen og unnlot å feire.

- Men den scoringen sørget for at Real Madrid bare vant 3-1, og sånn sett hadde den ikke noen betydning. Men om Martin Ødegaard hadde avgjort kampen på overtid og jublet som en gal, da kan det hende at noen tar det ille opp, sier Veland til Nettavisen.

Han mener det bare er å se på situasjonen Gareth Bale har havnet i.

- Enhver ting han sier eller gjør blir brukt mot ham av relativt store deler av Real Madrid-fansen. Sånn er fotballen blitt, du må tenke over alt du sier eller gjør både på eller utenfor banen, alle tolker det i beste eller verste mening. Så det var nok en lur ting å si av Ødegaard, mener Veland.

Ødegaard har vært skadeplaget og meldte nylig forfall til de norske landskampene, men Veland tror unggutten starter oppgjøret om han er med i troppen. Det bekrefter Real Sociedad fredag kveld at han er.

EKSPERT PÅ SPANSK FOTBALL: Petter Veland gleder seg til lørdagens kamp og svarte ja på Nettavisens lite gjennomtenkte spørsmål om han skal se oppgjøret. Foto: Nettavisen

Den norske La Liga-eksperten ser for seg at Real Sociedad får en vanskelig kamp på Bernebeu, selv om de vant 2-0 på samme stadion så sent som i januar.

- Tar sjelden hensyn

Veland påpeker imidlertid at store lag ofte tenderer til å slite rett etter landslagspauser, og at det ikke er utenkelig at gjestene kan få med seg et resultat lørdag kveld.

- Tror du Real Madrid på noen måte kommer til å ta hensyn til Ødegaard?

- Nei, det tror jeg ikke. Det er svært sjelden Real Madrid tar hensyn til noen. Jeg husker El Clasico, jeg tror det var rundt desember 2017, da tok de så mye hensyn til Lionel Messi at det bokstavelig talt åpnet seg store rom for alle andre spillere, noe de på skremmende vis klarte å utnytte. Jeg tror ikke de kommer til ta noen hensyn verken til Ødegaard, Mikel Oyarzabal eller noen andre, sier han.

Det er ventet stor interesse for kampen både i Spania og Norge. På flyet fra Oslo satt Nettavisen ved siden av en far og sønn som reiser til Madrid kun for å oppleve kampen fra tribuneplass.

Og de holder vanligvis med Manchester United.

- Det har vært interesse rundt denne kampen helt siden terminlisten kom, og det er kanskje den La Liga-kampen det har vært mest interesse rundt ved siden av noen El Clasico-oppgjør de siste årene. Det er mye oppmerksomhet knyttet til det som skal skje lørdag kveld, forteller Veland.

Rutinert 20-åring

Er det noe Martin Ødegaard bør være vant til, er det store anledninger.

Drammenseren er bare 20 år, men har rukket å gjennomføre flere psykisk utfordrende kamper de siste årene.

Bare se på denne listen:

- Han debuterte for Godset i Eliteserien som 15-åring.

- Han debuterte på A-landslaget som 15-åring.

- Han debuterte i La Liga som tidenes yngste Real Madrid-spiller noensinne som 16-åring.

- Under Lars Lagerbäck fikk han fikk sin første kamp fra start i bortekampen mot Spania.

Men har han spilt en kamp med større press enn det han står overfor lørdag kveld?

- Denne kampen blir veldig spesiell fordi han kommer til å spille mot klubben som eier ham, og det blir i så måte hans største audition. Både overfor Zinedine Zidane, men også overfor sportsdirektør José Ángel Sánchez, president Florentino Pérez og overfor publikum. Sånn sett blir det en veldig spesiell kamp. Om det er den største testen? Den er helt der oppe, mener Veland.

- Hva vil det medføre om han gjør en god kamp lørdag kveld?

- Jeg tror i hvert fall det skal veldig mye til for at det kommer noe negativt ut av det. Sånn sett er det kun oppsider ved denne kampen, jeg tror ingen i Real Madrid vurderer spillere etter enkeltkamper. Hvis Martin spiller en dårlig kamp på Bernabéu, er han ikke den første som har gjort det, påpeker Veland.

- Blir beskrevet som et kaos allerede

Han tror tvert imot at det forventes av de fleste at Real Sociedad kommer til å forlate Bernabéu uten poeng og med en lei bismak i munnen.

- Samtidig kan man se for seg de oppslagene som kommer om Real Sociedad får med seg noe og Martin Ødegaard er en del av det. Da er det spanske pressemaskineriet i gang igjen med overskrifter og konklusjoner. Hadde jeg vært Martin, hadde jeg utelukkende gledet meg til denne kampen, sier La Liga-eksperten.

- Du tror det blir kaos om Ødegaard markerer seg?

- Ja, det blir beskrevet som et kaos allerede. Klubben har jo rett og slett tatt grep for å passe på at det ikke blir for mye støy rundt ham denne uken. De har sagt ja til ett radiointervju, og det er det. Det kaoset er der på mange måter allerede, men det er klart det vil nå en foreløpig topp om han får til noe mot klubben han er leid ut fra, sier Veland.

- Bruker veldig store ord

Eksperten forteller at Ødegaard er blitt en stor profil også i Spania denne sesongen, og at det er bemerkelsesverdig måten nordmannen omtales på.

- De bruker veldig store ord. Det er jo litt interessant og fascinerende å først ha vært en del av det norske mediekjøret som kom da Real Madrid-overgangen ble klar, og nå få se hvor mye lenger man drar ting i Spania, forteller han.

Veland forteller at han før la merke til hver gang store mediepersonligheter i Spania brukte tid på nordmannen, men at det nå er dagligdags. 20-åringen fra Drammen er rett og slett blitt allemannseie også i tapaslandet.

- Det tok ikke lang tid før de aller fleste som mener noe om fotball brukte veldig positive ord om Ødegaard, og sånn har det egentlig bare vært siden, mener Veland.

Så gjenstår det å se hva som blir sagt og skrevet etter lørdagens thriller i den spanske hovedstaden.

Real Madrid ligger før kampen på andreplass i La Liga med 25 poeng, Real Sociedad er på femteplass med 23 – men har én kamp mer spilt.

Kampen på Santiago Bernabéu blåses i gang lørdag klokken 21.00. Oppgjøret vises på Strive.