Advarer Solskjær mot å bruke United-storkjøpet feil: - Det er litt som å ha en manager ute på banen

Statistikken kan gi inntrykk av at Bruno Fernandes er en typisk «tier», men en tidligere Sporting-trener mener at de som tror det, må tro om igjen.

Storkjøpet Bruno Fernandes fikk sin debut for Manchester United i møte med Wolverhampton. Portugiseren startet kampen i en ganske offensiv midtbanerolle, før han ble flyttet litt lenger ned i banen etter pause.

Statistikken til 25-åringen skulle kanskje tilsi at han trives best i en offensiv midtbanerolle, en såkalt tierrolle. I 2018/2019-sesongen leverte han solide 33 mål på 53 kamper for Sporting. Før han dro til United i vinter, rakk han å putte 15 ganger.

Tidligere Sporting-trener Carlos Carvalhal, som også har en fortid i Swansea og Sheffield Wednesday, advarer imidlertid mot å bruke Bruno Fernandes i en slik offensiv tierrolle.

- Han er ingen tier



Den tidligere Sporting-treneren er klar på at Uniteds storkjøp er best egnet til å spille i en litt dypere rolle, en såkalt boks-til-boks-rolle på midtbanen.

- Han er ingen tier. Han er en midtbanespiller, men han har utviklet kvaliteter som gjør at han kan bryte gjennom ledd og score mål, sier han til Sky Sports.

- Han skyter, han serverer, han sentrer og han tar frispark. Men han er ikke en tier, han er mer en åtter. En boks-til-boks-spiller som forstår spillet veldig bra. Han gjør mer enn å bare spille, han forstår alt som skjer rundt, sier Carvalhal videre.

Trenerprofilen mener 25-åringen er en ledertype på banen.

- Han kan organisere laget, han kan snakke, og han gir tilbakemeldinger. Han er litt som å ha en manager ute på banen. Han kan også organisere det som skjer bakover på banen. Han er en utrolig spennende spiller, mener Carvalhal.

- Han er ikke lat



Treneren, som ledet Sporting i 2009/2010, og møtte Fernandes to ganger med sitt Rio Ave denne sesongen, mener nykommeren passer perfekt inn i Premier League.

SKRYTER AV UNITED-NYKOMMER: Tidligere Swansea-manager Carlos Carvalhal. Foto: David Davies (Pa Photos / NTB scanpix)

- Ofte med disse offensive spillerne, så er det kvaliteten deres i det defensive som er et problem i Premier League. Når de mister ballen, reagerer de ikke raskt nok for å vinne den tilbake. Men det er et område der Bruno har utviklet seg de siste to årene.

- Når laget hans mister ballen, reagerer han raskt for å vinne den tilbake. Det er viktig i England. Han er ikke lat, han er det motsatte. En kriger, sier treneren.

Kostet flesk



Ole Gunnar Solskjær og United skal ha lagt rundt 68 millioner pund på bordet for å sikre seg 25-åringen og det er høye forventninger til ham etter overgangen i vinter.

Bruno Fernandes sies å være en del av en større plan for å ta Old Trafford-klubben tilbake til toppen av Premier League. United ligger helt nede på åttedeplass etter 25 kamper denne sesongen og er et hav av poeng bak ligaleder Liverpool.

Så sent som tirsdag meldte lokalavisen Manchester Evening News at klubben har store planer for å styrke laget ytterligere etter sesongslutt i England.