Advarer VM-profilene: - Dekk til skuldre og knær mens dere er i Qatar

Doha-varmen blir beskrevet av den norske friidrettsleiren som å vandre rett inn i en flymotor eller hårføner. Likevel bes kvinner dekke seg til i stor grad.

DOHA (Nettavisen): «Qatar er et muslimsk land og besøkende bør respektere de lokale normer og regler.»

Det er det klare rådet fra det norske utenriksdepartementet til nordmenn som skal oppholde seg i Doha under VM i friidrett 2019.

- Dekk til skuldre og knær

UD påpeker i sin reiseinformasjon om Qatar at man bør gjøre visse tilpasninger når det gjelder bekledning, selv om temperaturen kan komme opp i godt over 40 grader i VM-byen.

- Det settes pris på om man kler seg mer konservativt enn i vesten, og dekker til skuldre og knær, skrives det.

LES: Norges VM-leir måtte bytte hotell: - Utøverne var ikke veldig fornøyde, for å si det sånn

Norges friidrettsforbunds toppidrettssjef Erlend Slokvik bekrefter overfor Nettavisen at de har tatt opp tematikken med de norske utøverne.

- Alle har fått en lenke til UDs hjemmeside og rådene som er der. De bruker akkurat de samme klærne når de trener og konkurrerer her som de gjør hjemme, og vi har ikke fått noen reaksjoner på måten vi er kledd på. Det har vært helt greit, sier han i VM-byen Doha.

- Hva med utenfor idrettsarenaen, tør man gå med for eksempel shorts?

- Ja, vi har fartet rundt i byen her, og det er ingen som har sagt noe, forteller han.

BARE SKULDRE OG BEIN: Slik frarådes norske besøkende å vise seg i VM-byen Doha. Her ved utøver Amalie Iuel. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Likevel er det flere som har bekymret seg for hva som er akseptabelt å ha på seg i et klima man sjelden opplever når man bor i Skandinavia.

De svenske utøverne som skal delta i mesterskapet har også fått instrukser om dette, og der er rådene imidlertid enda sterkere enn hos norske UD.

- Menn og kvinner bruker normale vestlige klær på samme måte som man gjør hjemme i Sverige. Kvinner skal imidlertid være forsiktige og unngå for avslørende klær som for eksempel korte kjoler, korte shortser, tighte klær eller tynne, gjennomsiktlige klær, skriver den svenske nettsiden Swedish Association in Qatar.

- Kan havne i en ugunstig situasjon

Stefan Olsson, generalsekretær for det svenske friidrettsforbundet, innrømmer overfor Expressen av svenskene er forberedt på at det kan dukke opp problematikk man ikke er vant til.

- Bryter man kleskoden kan man havne i en situasjon som ikke er så gunstig, sier Olsson til avisen.

BRUKER SHORTS: Karoline Bjerkeli Grøvdal gikk kledd slik da hun møtte norsk presse i Doha. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

De norske utøverne lar seg imidlertid ikke stresse.

Nettavisen har observert flere profilerte utøvere vandre rundt i Doha med for eksempel korte shortser, og når vi tar opp temaet bekreftes inntrykket av at man ikke tar advarslene veldig på alvor.

- Vi har ikke hatt så veldig fokus på det. Vi har et strengt regime med tanke på det vi må gå i av forbundsklær (sponsortøy), og på treningsarenaen er det ganske fritt frem på hva man trener i. Foreløpig har det gått veldig fint, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal til Nettavisen.

- Må kle seg anstendig

Den ekstreme varmen i Doha gjør det heller ikke veldig aktuelt for de norske utøverne å være mye i offentligheten.

- Jeg har ikke vært ute i gatene fordi det er for varmt. Det er klart man må kle seg anstendig, men det er ikke noe vi har tenkt veldig mye på. Vi har ikke omgått andre folk så mye, forklarer det norske VM-håpet.

Norges friidrettsforbunds toppidrettssjef Erlend Slokvik er ærlig når Nettavisen spør om hva han synes om tildelingen av VM til et land som Qatar. Han ser flere ulemper.

- Klimamessig er det på kanten sånn helsemessig, men der har det blitt gjort noen tiltak. Om det andre er det dessverre slik at idretten er ikke demokratisk, og det foregår i spill når land får tildelt arrangementer, det skjer i mange idretter. Men vi skulle gjerne sett at slike typer stater ikke hadde fått slike arrangementer, men det kan vi ikke gjøre noe med. Vi må bare forholde oss til det, konkurrere og la andre ta seg av den saken.

Mesterskapet starter med øvelser fredag 27. september.