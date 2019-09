AFP: Etterforsker bedrageri i forbindelse med Premier League-overgang fra 2015 - to personer arrestert etter politiraid

Politiet har slått til mot kontorer i flere land. Overgangen til spissprofil skal være årsaken.

Nyhetsbyrået AFP melder onsdag at to personer har blitt arrestert mistenkt for bedrageri i forbindelse med en høyprofilert overgang innen fotball.

Politiet skal ha slått til mot og ransaket kontorer i Belgia, Monaco og London og en av de arresterte skal være en fotballagent, skriver nyhetsbyrået videre.

Overgangen det skal dreie seg om er da den serbiske spissen Aleksandar Mitrovic gikk fra Anderlecht i Belgia til Newcastle i England tilbake 2015.

Newcastle betalte den gang rundt 18,5 millioner euro for kraftspissen. Det er mistanker om hvitvasking av penger i forbindelse med overgangen som er bakgrunnen for aksjonene mot flere kontorer og personer onsdag.

Det er belgiske myndigheter som står bak aksjonene. De har fått hjelp av politiet i både Monaco og Storbritannia. Agenten som nå er arrestert i saken ble anholdt, sammen med sin assistent, i den belgiske byen Liege.

Denne saken skal være uavhengig fra den såkalte «footballgate»-skandalen som ble rullet opp i Belgia i 2018. Der hele 20 personer har blitt siktet siden oktober 2018.

Både agenter, dommere og klubbrepresentanter er involvert i denne skandalen som omhandlet både bedrageri og kampfiksing i belgisk fotball.

Mitrovic, som var under kontrakt med Newcastle fra 2015 til 2018, har senere også spilt for Fulham i Premier League, og har fortsatt kontrakt med londonklubben.

Han ble hentet fra Anderlecht og ifølge avisen Derniere Heure var det agentene Pini Zahavi og Fali Ramadani som skal ha vært involvert i overgangen.

Onsdagens aksjoner skal være del av en lengre etterforskning og allerede i april ble det slått til mot Det belgiske fotballforbundets hovedkvarter. Den gang ble det bekreftet overfor AFP at Mitrovic-overgangen var blant de som ble etterforsket.

Ingen involverte personer er enn så lenge navngitt i saken.

Mitrovic står bokført med fem mål på seks kamper i The Championship i høst.

Serberen fikk 72 kamper og scoret 17 mål under tiden i Newcastle. Sist sesong nettet han elleve mål for Fulham i Premier League, da klubben rykket ned.