Afrikas rikeste mann hevder han vil kjøpe Arsenal

Aliko Dangote (62) har planer om å kjøpe favorittklubben sin, men først vil han oppnå et annet stort mål.

Nigerianske Dangote skal være god for over 8,5 milliarder pund og er rangert som Afrikas rikeste mann av magasinet Forbes.

Nå forteller han i et intervju på The David Rubenstein Show i USA at han vil kjøpe Premier League-klubben Arsenal.

- Ja, det er en klubb jeg har lyst til å kjøpe en dag, sier Dangote.

ARSENALS HJEMMEBANE: Emirates Stadium. Foto: Matthew Childs (Reuters)

Flere milliardprosjekter

62-åringen er imidlertid tydelig på at han først ønsker å prioritere andre prosjekter han har gående før han vil forsøke å ta over London-klubben.

Dangote forklarer at han har prosjekter vært nærmere 20 millarder dollar gående.

- Jeg tror det er det jeg ønsker å konsentrere meg om. Jeg prøver å bygge ferdig selskapet, forteller Dangote.

Han antyder imidlertid at et Arsenal-kjøp vil være aktuelt en gang i 2021.

- Jeg kommer ikke til å kjøpe Arsenal nå, men jeg kjøper Arsenal når jeg er ferdig med disse prosjektene. Jeg prøver å ta det neste steget med selskapet, forklarer milliardæren.

Misnøye med eierne

Det er usikkert hvordan Arsenal-fansen stiller seg til et mulig oppkjøp av Dangote, men en rekke supportere har over lenger tid vært kritiske til klubbens nåværende eier Stan Kroenke.

Pilen har pekt nedover for Arsenal de siste sesongene og for øyeblikket befinner klubben seg på en skuffende 10. plass i Premier League.

Håper er imidlertid at manager Mikel Arteta kan gi klubben et sportslig løft. Spanjolen tok over managerjobben i klubben etter at Unai Emery fikk sparken i slutten av november.

Arsenal møter Sheffield United i neste kamp førstkommende lørdag klokken 16.00.

