Aftenbladet: Indiske investorer vil kjøpe aksjer i Viking

Viking er i forhandlinger med en gruppe indiske investorer som vil skyte millioner inn i klubben og satse mot Europa, skriver Stavanger Aftenblad.

Opplysningene bekreftes langt på vei av styreleder Stig H. Christiansen i Viking Fotball.

– Jeg kan bekrefte at det finnes slik interesse, og at dette var tema på et styremøte i Viking Fotball AS mandag kveld. Vi er klare for å gå i ytterligere dialog med investorene for å få vite mer, sier han til avisen.

Interessen skal ha dukket opp for første gang da Viking før sommeren inviterte eksisterende aksjonærer til en emisjon som ble fullført 15. september.

De indiske investorene ønsker angivelig å bli største eier i fotballklubben fra Stavanger med 27,3 prosent av aksjene, men det presiseres at det gjenstår mye arbeid før planene blir virkelighet.

Samtidig sier Christiansen at styret i utgangspunktet ikke ønsker å selge klubben.

– Vi har denne dialogen for å få inn flere investorer og mer kapital, slik at vi kan bygge videre og trygge klubbens framtid. Det er stor forskjell på å finne nye kapitalkilder og det å selge klubben. Det siste er ikke målet vårt, understreker styrelederen.

Viking har opplevd en sportslig opptur denne sesongen etter opprykket til Eliteserien. Laget er kvalifisert for semifinale i cupen og kjemper for medalje i serien.

I den siste emisjonen fikk klubben tilført 10,5 millioner kroner fra dagens eiere.

