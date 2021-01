Manchester City-spissen Sergio Agüero kan snart trene med lagkameratene igjen etter å ha blitt erklært frisk fra covid-19-sykdom.

Det er meget godt nytt for City, som har måttet klare seg uten sin målmaskin i store deler av sesongen. Agüero har trøblet med skader, og for ti dager siden testet han dessuten positivt for korona.

– Fullstendig frisk fra covid-19. Jeg var på klubbens gym i dag, og snart er jeg tilbake på trening med lagkameratene mine. Kan knapt vente, skriver Agüero på Twitter.

Han har bare spilt fem minutter som innbytter i 2021. Sist argentineren startet en City-kamp var i oktober.

(©NTB)

