Agdestein trekker seg fra sjakk-NM i protest

Sjakkprofilen Simen Agdestein ønsker ikke å spille det kommende norgesmesteskapet i sjakk. Den betente sponsorstriden er medvirkende, melder VG.

Agdestein har i flere tiår vært blant Norges aller største sjakkprofiler. Nå er han oppbrakt over debatten som herjer rundt den omstridte sponsoravtalen med spillselskapet Kindred.

– Det er vanskelig å konsentrere seg om å spille sjakk med alt som skjer nå, sier Agdestein til VG.

Årets norgesmesterskap går i forbindelse med kommende helgs sjakk-kongress i Larvik. Der skal det også stemmes over om sjakkforbundet skal si ja til Kindred-avtalen.

Spillselskapet er villig til å legge 50 millioner kroner på bordet for at sjakkforbundet blant annet skal fremme selskapets framstøt om innføring av en lisensmodell for internettbasert pengespill i Norge.

I dag kan kun Norsk Tipping og Norsk Rikstoto drive slik spillaktivitet under den såkalte enerettsmodellen.

Simen Agdestein understreker overfor VG at hans NM-protest ikke kun handler om sponsoravtalen. Han er også irritert over forbundets håndtering av Magnus Carlsens nye klubb Offerspill SK og prosessen rundt en mulig norsk VM-søknad.

