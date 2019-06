Åge Hareide får ikke ny Danmark-kontrakt

Det ble bekreftet onsdag.

Det var danske BT som onsdag skrev at Åge Hareide hadde fått beskjed om at han ikke fikk fornyet kontrakt med Danmark når den nåværende avtalen løper ut i 2020.

Hareide skal ha fått vite om de nye planene tirsdag, skriver BT. Avisen hevder at nordmannen og hans assistent ikke var enige om timingen for dette.

- Må tenke langsiktig



At Hareide ikke får fornyet kontrakt ble bekreftet på en pressekonferanse senere samme dag.

Petter Møller i det danske fotballforbundet kunne informere om at danskene ønsker et nytt trenerteam og en ny retning etter EM-sluttspillet neste år.

Både Hareide og hans assistent, John Dahl Thomassen, skal ha fått beskjed om dette, fortalte Møller videre på pressekonferansen.

- Vi har de riktige trenerne og det riktige laget for å komme oss til EM i 2020, men vi har også bestemt at vi må tenke langsiktig. Vi skal ha inn et nytt trenerteam, som skal videreutvikle det Åge og John har bygget opp, sier Møller ifølge dansk TV2.

- Vi skal ha en ny stil og en ny plan for dansk fotball etter 2020, sier han.

Kasper Hjulmand er mannen som overtar som landslagssjef etter Hareide. Det ble også bekreftet på pressekonferansen.

- Da jeg fikk denne muligheten var jeg ikke i tvil. Landslaget betyr mye for meg. Det å få denne muligheten betyr veldig mye for meg, sier Hjulmand.

En suksess



Hareide har vært dansk landslagssjef siden 2016, da han overtok etter Morten Olsen. Nordmannen ledet danskene i VM i 2018, der laget gikk til åttedelsfinale.

Han har også ledet danskene i 28 strake kamper uten tap, men får likevel ikke fortsette i jobben når kontrakten løper ut neste år.

Når det gjelder Hjulmand, så har han tidligere hatt treneransvaret i FC Nordsjælland. 47-åringen ble koblet med trenerjobben i Rosenborg i fjor høst.

Hjulmand har også vært trener i tyske Mainz 05.