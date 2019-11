Åge Hareide ut mot det danske forbundet: - Om de bare hadde klart å holde kjeft

Den norske treneren har vært en stor suksess under tiden som landslagstrener i Danmark. Etter EM neste år er han ferdig i jobben, men nordmannen virker tydelig misfornøyd med måten det ble kommunisert på.

Åge Hareide ledet mandag Danmark til EM i 2020. Det ble klart etter at nordmannens lag spilte uavgjort 1-1 borte mot Irland i kvalifiseringen.

Midt under kvalifiseringen fikk imidlertid Hareide beskjed fra det danske forbundet om at han ikke få fornyet sin avtale i jobben som landslagssjef.

Kasper Hjulmand overtar som Danmark-sjef etter EM neste sommer.

- Om de hadde holdt kjeft



På pressekonferansen etter mandagens kamp i Dublin la ikke 66-åringen skjul på at han ikke liker måten det danske forbundet har håndtert dette på.

- Helt siden jeg kom til DBU, har det vært uro. Det har vært spillerstreik. Det har vært en lang reise, men som lag har vi holdt sammen. Spillerne har også vært utrolige lojale mot meg og John (Dahl Thomassen, Hareides assistent), sierhan ifølge BT.dk.

- Det er en beslutning vi ikke kan gjøre så mye med. Da det kom ut, snakket vi om at timingen ikke var helt bra. De kunne godt ha gitt oss beskjeden og så holdt det internt. Om de bare hadde klart å holde kjeft. Men det er ikke sikkert, tror jeg.

Hareide antyder at han aldri helt har fått vite hvorfor han blir erstattet.

- Vi har ikke fått noen begrunnelse. Det er jo også noe vi kan etterlyse i den sammenhengen, sier Hareide ifølge den danske avisen.

- Betyr mye for meg



Nå drømmer veteranen om suksess i EM neste sommer.

- Det betyr mye for meg. For jeg er ikke sikker på hva jeg skal gjøre etter EM. Det har jeg ikke besluttet enda, sier nordmannen.

- Det hadde vært fint både for laget og meg at dette blir avsluttet på en god måte.

Hareide har ledet det danske landslaget siden 2016.

- Jeg er veldig glad for at jeg har hatt en så fin tid som trener for det danske landslaget. Det har vært en fantastisk reise for meg, sier han.

- Jeg er utrolig glad for at jeg fikk sjansen, legger han til.

Under EM-sluttspillet neste sommer er det danske landslaget sikret minst to kamper på hjemmebane i København. De skal spilles i storstuen Parken.