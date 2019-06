Agent avviser Bayern-interesse for Bale

Gareth Bales agent tilbakeviser at Bayern München skal være aktuell som ny arbeidsgiver for Real Madrid-stjernen.

Det er den britiske tabloidavisen The Sun som har meldt at 29 år gamle Bale skulle være aktuell for det tyske mesterlaget.

Mandag avviste Bale-agent Jonathan Barnett at så er tilfellet i et intervju med ESPN.

Bayerns sportsdirektør Hasan Salihamidzic sa i helgen at klubben vil forsterke laget ytterligere før sommerens overgangsvindu stenger. Klubbpresident Uli Hoeness har på sin side lovet fansen "det største investeringsprogrammet Bayern noen gang har hatt" foran neste sesong.

Forsvarsspillerne Lucas Hernandez og Benjamin Pavard er allerede hentet fra henholdsvis Atletico Madrid og Stuttgart. I tillegg er den unge spissen Jann-Fiete Arp signert fra Hamburg.

(©NTB)